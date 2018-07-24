Более пяти тысяч военных подготовили к тушению пожаров на Урале, в Сибири и Поволжье 

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Группировка войск численностью более пяти тысяч военнослужащих и 700 единиц техники сформирована на территории Центрального военного округа в пожароопасный период для тушения возможных возгораний. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе округа.
"Сформирована группировка для своевременного принятия мер по тушению природных пожаров — более пяти тысяч человек, 700 единиц техники и 12 вертолетов и самолетов. Противопожарные команды ежесуточно проводят тренировки по обнаружению и ликвидации очагов возгорания при помощи беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» и «Форпост», — сказали в пресс-службе.
"В состав сил и средств, предназначенных для ликвидации пожаров, входят вертолеты Ми-8 и Ми-26, оборудованные водосливными устройствами, которые способны сбросить на очаги возгорания от 5 до 13,5 тонны воды за раз", — пояснили в пресс-службе. Вертолеты Ми-8АМТШ «Терминатор» ежедневно проводят облет в Красноярском крае, Саратовской, Курганской, Челябинской областях.
Также отрабатывается взаимодействие военных, подразделений МЧС России и лесничеств округа.
Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов России. В его состав структурно входит 201-я военная база в Таджикистане, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения в Казахстане.