Более пяти тысяч военных подготовили к тушению пожаров на Урале, в Сибири и Поволжье

ЕКАТЕРИНБУРГ , 24 июля. / ТАСС /. Группировка войск численностью более пяти тысяч военнослужащих и 700 единиц техники сформирована на территории Центрального военного округа в пожароопасный период для тушения возможных возгораний. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе округа. "Сформирована группировка для своевременного принятия мер по тушению природных пожаров — более пяти тысяч человек, 700 единиц техники и 12 вертолетов и самолетов. Противопожарные команды ежесуточно проводят тренировки по обнаружению и ликвидации очагов возгорания при помощи беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» и «Форпост», — сказали в пресс-службе. "В состав сил и средств, предназначенных для ликвидации пожаров, входят вертолеты Ми-8 и Ми-26, оборудованные водосливными устройствами, которые способны сбросить на очаги возгорания от 5 до 13,5 тонны воды за раз", — пояснили в пресс-службе. Вертолеты Ми-8АМТШ «Терминатор» ежедневно проводят облет в Красноярском крае , Саратовской, Курганской, Челябинской областях. Также отрабатывается взаимодействие военных, подразделений МЧС России и лесничеств округа. Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов России . В его состав структурно входит 201-я военная база в Таджикистане , объединенная военная база в Киргизии , а также подразделения в Казахстане