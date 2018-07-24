Медведев утвердил финансовый меморандум Внешэкономбанка

Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил главе ВЭБ Игорю Шувалову , что утвердил новый финансовый меморандум института развития, в котором описана его финансовая политика. Предыдущий аналогичный документ утверждали в 2007 году. «Новая версия финансового меморандума отражает действующие реалии и текущие задачи, которые стоят перед Внешэкономбанком. Я надеюсь, что это позволит банку сконцентрироваться на наиболее актуальных проектах, которые важны сегодня для страны», — заявил глава кабмина.

Список этих проектов может значительно расшириться. «Там критерии проектного финансирования некоторым образом изменены с точки зрения определенного смягчения условий, что позволит, надеюсь, Внешэкономбанку кредитовать большее количество проектов, необходимых для страны»— сообщил Медведев. Общая стоимость проекта снижена до 1 миллиарда рублей, срок окупаемости — с 5 до 1 года, а минимальный совокупный объем финансирования со стороны ВЭБ составляет 500 миллионов рублей.

В ближайшее время ВЭБ рассчитывает согласовать с министерством финансов план перечисления ему субсидий для погашения внешнего долга, приобретенного в предыдущие годы. «После решения вопроса о субсидиях для погашения внешнего долга Внешэкономбанк перейдет к документу по пополнению капитала, о новом капитале Внешэкономбанка, чтобы соблюдались все нормативы, в том числе норматив достаточности капитала, и банк мог активно кредитовать проекты», — сказал Шувалов.

Это позволит банку сконцентрироваться на наиболее актуальных проектах, которые важны сегодня для страны

По словам Цыбульского, это первая проблема автономного округа — жилищная инфраструктура находится на пике износа. Администрация региона в этой связи предпринимает ряд мер. «Мы увеличиваем темпы жилищного строительства для того, чтобы выйти на 25 тысяч квадратных метров в год», — рассказал врио главы Ненецкого автономного округа. В следующем году власти намерены закрепить эту планку. Запущен механизм 1-процентной ипотеки. Программа заработала, и уже выдано 124 кредита на 350 миллионов рублей. Для субсидирования процентной ставки бюджет округа потратит 25 миллионов рублей.

Кроме того, с этого года администрация региона думает выкупать аварийное жилье у граждан, чтобы они могли купить его потом на вторичном рынке в округе или соседнем регионе. «Мы хотим зафиксировать верхнюю ставку на уровне 72-74 тысячи за квадратный метр», — добавил Александр Цыбульский.

Еще он пожаловался на стоимость электроэнергии. «Сегодня в округе экономически обоснованный тариф больше 40 рублей за киловатт. Это является абсолютно заградительным тарифом для любой предпринимательской деятельности», — объяснил Цыбульский. Поэтому администрация решила субсидировать тариф сельхозпроизводителям и субъектам малого и среднего предпринимательства до ставки 18 рублей за киловатт.