Схема: улица Титова останется без трамваев из-за ремонта путей

Завтра, 27 июля, новосибирские дорожники начинают ремонт трамвайных путей на улице Связистов в Ленинском районе города — из-за этого на 9 часов закроется трамвайный маршрут №8.

«С 20:00 27 июля до 5:30 28 июля закрывается движение транспорта по переезду через трамвайные пути по Связистов в сторону Озерной в районе дома по адресу: улица Титова, 189», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

В мэрии уточнили, что из-за ремонта путей трамвайный маршрут № 8 «Микрорайон „Чистая Слобода“ — ТЭЦ-2» будет закрыт.

«Движение трамвайного маршрута № 2 «Микрорайон „Чистая Слобода“ — станция метро „Площадь Маркса“ будет организовано по схеме: в объезд указанного участка от о. п. „Ул. Степная“ по улице Троллейной, улице Широкой до „ТЭЦ-2“ в прямом и обратном направлениях», — добавили в пресс-центре мэрии.

Ремонт трамвайных путей продлится до 5:30 28 июля. Автомобилисты смогут объехать закрытый участок по дорогам общего пользования.

Водителей и пешеходов призывают руководствоваться знаками и информационными щитами, а также проявить внимательность.

Также сейчас сужена дорога на перекрёстке улиц Бориса Богаткова и Воинской: закончить работы должны 7 августа. Кроме того, вчера коммунальщики раскопали улицу, на которой автомобиль провалился под асфальт.