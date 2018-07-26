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Схема: улица Титова останется без трамваев из-за ремонта путей
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Схема: улица Титова останется без трамваев из-за ремонта путей 

ngs.ru 47 минут назад
Фото: ngs.ru
Завтра, 27 июля, новосибирские дорожники начинают ремонт трамвайных путей на улице Связистов в Ленинском районе города — из-за этого на 9 часов закроется трамвайный маршрут №8.
«С 20:00 27 июля до 5:30 28 июля закрывается движение транспорта по переезду через трамвайные пути по Связистов в сторону Озерной в районе дома по адресу: улица Титова, 189», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
В мэрии уточнили, что из-за ремонта путей трамвайный маршрут № 8 «Микрорайон „Чистая Слобода“ — ТЭЦ-2» будет закрыт.
«Движение трамвайного маршрута № 2 «Микрорайон „Чистая Слобода“ — станция метро „Площадь Маркса“ будет организовано по схеме: в объезд указанного участка от о. п. „Ул. Степная“ по улице Троллейной, улице Широкой до „ТЭЦ-2“ в прямом и обратном направлениях», — добавили в пресс-центре мэрии.
Ремонт трамвайных путей продлится до 5:30 28 июля. Автомобилисты смогут объехать закрытый участок по дорогам общего пользования.
Водителей и пешеходов призывают руководствоваться знаками и информационными щитами, а также проявить внимательность.
Также сейчас сужена дорога на перекрёстке улиц Бориса Богаткова и Воинской: закончить работы должны 7 августа. Кроме того, вчера коммунальщики раскопали улицу, на которой автомобиль провалился под асфальт.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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