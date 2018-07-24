С 25 июля по ночам будут закрывать улицу Титова

Екатеринбурге завтра вечером закроют для движения транспорта улицу Титова на Вторчермете. Участок перекроют сотрудники Городского управления дорожно-строительных работ, которые вечером 25 июля начнут реконструкцию проезжей части. ООО «ГУДСР» заменит дорожную одежду на отрезке от переулка Рижского до пересечения с улицами Новинской и Селькоровской. Работу на этом отрезке длиной 2 километра собираются закончить к 10 августа 2018 года.

Работы на объекте дорожники планируют вести ночью, поэтому движение автотранспорта на Титова будет закрываться ежедневно с 22:00 до 06:00.

Кроме того, с 24 июля до 7 августа будут ремонтировать улицу Ключевскую от Красноуральской до Заводской. Там будут восстанавливать изношенные коммуникации.