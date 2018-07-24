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С 25 июля по ночам будут закрывать улицу Титова
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С 25 июля по ночам будут закрывать улицу Титова 

e1.ru 54 минуты назад
Фото: e1.ru
В Екатеринбурге завтра вечером закроют для движения транспорта улицу Титова на Вторчермете. Участок перекроют сотрудники Городского управления дорожно-строительных работ, которые вечером 25 июля начнут реконструкцию проезжей части. ООО «ГУДСР» заменит дорожную одежду на отрезке от переулка Рижского до пересечения с улицами Новинской и Селькоровской. Работу на этом отрезке длиной 2 километра собираются закончить к 10 августа 2018 года.
Работы на объекте дорожники планируют вести ночью, поэтому движение автотранспорта на Титова будет закрываться ежедневно с 22:00 до 06:00.
Кроме того, с 24 июля до 7 августа будут ремонтировать улицу Ключевскую от Красноуральской до Заводской. Там будут восстанавливать изношенные коммуникации.
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