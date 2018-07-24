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Участниками акции «Семья помогает семье: готовимся к школе!» станут измайловцы
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Участниками акции «Семья помогает семье: готовимся к школе!» станут измайловцы 

Управа района Измайлово города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
В общемосковской акции «Семья помогает семье: готовимся к школе!» примут участие жители района Измайлово. Они принесут в районный Центр социальной помощи семье и детям вещи, подходящие для учебы в школе.
По сообщению Центра социальной помощи семье и детям «Измайлово», с 23 по 31 августа в районе состоится Общегородская благотворительная акция «Семья помогает семье: готовимся к школе!». Во время акции приниматься будут пожертвования от неравнодушных жителей района в адрес школьников из малообеспеченных и многодетных семей с целью собрать их в школу. Благотворительное мероприятие пройдет по всему городу. Будут созданы свыше двух сотен стационарных и передвижных пунктов для приема всего необходимого.
Принести можно одежду, обувь, канцелярские принадлежности, книги, ранцы, спортивный инвентарь. Акция проходит в 12-й раз. В прошлом году жители города смогли помочь порядка десяти тысячам нуждающимся семьям. Многие принадлежности были отправлены в образовательные учреждения для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Пункты сбора благотворительной помощи ЦСПСиД «Измайлово» будут открыты с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 по адресам: Измайловский проезд, д. 4А, каб. 1.5; Никитинская ул., д. 31, к. 2.
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