Леонид Писной об аварийных балконах Саратова: «Пока все падало мимо»

В эти минуты городские депутаты проводят рабочее совещание, в ходе которого обсуждают ситуацию с обрушением декоративных элементов фасадов многоквартирных домов в Саратове

Открывая встречу, депутат Евгений Чернов напомнил, что в областном центре участились случаи обрушения фасадов жилых домов, что представляет угрозу не только для самих жителей, но и для прохожих.

«В силу того, что профессия печника стала вымирающей, в городе существует практика перехода с организованного водостока к неорганизованному. Вследствие этого, особенно в ветреную погоду, начинается разрушение, вследствие температуры воздействия, фасадов. Проблема эта лечению не подлежит», — объяснил депутат областной Думы Леонид Писной . Полностью устранить данную проблему, по словам парламентария, позволила бы замена кирпичной кладки на железобетонный пояс. Однако, эта процедура слишком дорогостоящая для муниципалитета.

«Хотим мы или не хотим, надо ГЖИ вводить обязательное обследование этих конструкций. В противном случае, что кому-то упадёт на голову, шанс большой есть», — резюмировал облдеп.

Кроме того, как предупредил Леонид Писной, в Саратове насчитывается около полутора десятков прикладных стенок — конструкций, сделанных с применением пенопласта.

«За ними надо начинать следить. Первым домам с прикладной стенкой уже шестнадцать лет», — сообщил народный избранник, напомнив, что в Москве уже известны случаи обрушения подобных стенок.

Угрозу представляют и пришедшие в аварийное состояние балконы старых жилых домов.

«Пока все падало мимо. Разовые жертвы при обрушении балконов можно пока не считать», — отметил Писной, предупредив, что решать проблему следует, не дожидаясь кровавых инцидентов.

Председатель городского комитета по ЖКХ Александр Мышев объяснил, что поставить поддерживающие балконы подпорки в ряде случаев невозможно.

«Проблема в том, что очень много балконов на памятниках архитектуры. Взять Набережную — там с каждым балконом проблема», — сказал чиновник.

«Видения финансирования у меня кроме капремонта на сегодняшний день нет», — подчеркнул Мышев, добавив, что сами собственники жилья не справятся с финансовой стороной решения вопроса.

«Примерно о каких суммах идёт речь?» — полюбопытствовал депутат Дмитрий Кудинов

«Не готов я пока говорить по цифрам. Я не смогу провести анализ этих балконов на предмет их аварийности. Конструктив по бетонной плите я физически со своими сотрудниками провести не смогу», — ответил Александр Мышев.

Однако, он пообещал обязать управляющие компании Саратова прозвести визуальный осмотр зданий.