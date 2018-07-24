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Количество проверок в «надзорные каникулы» выросло
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Количество проверок в «надзорные каникулы» выросло 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Мораторий в действииКак известно, в России действуют так называемые надзорные каникулы. Они коснулись малого бизнеса, проверять который в плановом режиме разрешено не чаще одного раза в три года. Считается, что это снижает нагрузку на предпринимателей и малые фирмы, которые с трудом сводят концы с концами. Но так ли это?Ежегодно контролирующие органы подают планы проверок в прокуратуру и прилагают обоснование — куда и почему хотят прийти. Статистика говорит о том, что к процедуре относятся порой несерьезно, словно и не рассчитывают на согласование. Например, в этом году в сводный план пытались включить 13 проверок организаций и ИП, которые давно закрылись. Прокуратура эти заявки отклонила. Но сотрудники ведомств-то куда смотрели? Другой пример: из сводного плана было исключено 48 проверок малых предприятий и ИП, которые проверяли совсем недавно. Со времени последней проверки не минуло три года. Словно забыв об этом, нагрянуть туда планировали сотрудники Росреестра, управления по тарифам и муниципального контроля. — В целом 59 контролирующих органов подали предложения о включении в сводный план на 2018 год 2604 проверок, — рассказала корреспонденту «РГ» старший помощник прокурора Орловской области по правовому просвещению Юлия Федорова. — Было отказано во включении в план 223 проверок, или 8,5 процента. Ограничения предусмотрены законом № 294-ФЗ «О защите прав юрлиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля». Например, запрещено проводить выездную проверку, если на месте нет руководителя организации. Исключение составляют земельные проверки — и то в случае, если собственник был предупрежден о визите инспекторов. — Проверка должна проводиться в сроки, которые устанавливаются распоряжением или приказом о ее проведении, — пояснила Юлия Федорова. — При этом запрещено распространять информацию, полученную в ходе проверки. Контрольно-надзорные органы не вправе требовать от предпринимателя документы, которые у них уже и так есть. А подобное случается. Также запрещено требовать документы до даты начала проверки. Нюансов немало, и предприниматели могут запутаться. Контролирующие органы законы знают, но далеко не всегда их соблюдают. По данным прокуратуры, с начала 2017 года и по сегодняшний день в Орловской области было зафиксировано 662 нарушения, допущенных проверяющими. Приказы оформлялись «задним числом», предпринимателей неправомерно наказывали и другое. В результате к дисциплинарной ответственности было привлечено 199 чиновников, к административной — 50. Оценили рискиПо словам регионального уполномоченного по защите прав предпринимателей Евгения Лыкина, введение моратория изменило структуру взаимоотношений. Плановых проверок стало меньше, но нагрузка на бизнес не снизилась — просто упор теперь делают на внеплановые мероприятия. Важно отметить, что в приказах и распоряжениях избегают слова «проверка». Это может быть, например, контрольное мероприятие или рейд. Или административное расследование по обращению гражданина. Хотя по сути это есть проверка. — Только незначительная часть контрольно-надзорных органов активно участвует в реформе и снижает административное давление на бизнес, — считает Евгений Лыкин. — И они редко используют предусмотренные законом положения, позволяющие индивидуализировать наказание. В качестве положительного примера он привел Главное управление МЧС по Орловской области. Это ведомство одним из первых перешло на риск-ориентированный подход. Он внедряется в нашей стране уже два года. Суть в том, что объекты разделяют по степени риска. Наиболее «рискованные» разрешено проверять чаще остальных. В этом есть смысл. Количество внеплановых мероприятий растет, но эффекта от них немного Во-первых, многие фирмы действительно освобождаются от ненужного контроля. Во-вторых, инспекторы отлично знают, что происходит на каждом предприятии, за которым они наблюдают. Риск-ориентированный подход позволяет им экономить время, а с ним — и бюджетные средства. — ГУ МЧС обобщает информацию о типичных нарушениях и создает алгоритм действий, который позволяет предупредить совершение нарушений в будущем, — говорит Евгений Лыкин. — Кроме того, при выборе наказания приоритет отдается не назначению штрафов, а вынесению предупреждений. По такому же пути идет антимонопольная служба. Как рассказал врио главы УФАС Андрей Кирьянов, за последние два года количество плановых проверок сократилось в несколько раз. Например, в текущем году в сфере естественных монополий они не проводились, а в прошлом году их было четыре. В сфере торгов проведено две плановые проверки. — Значительно снизился и размер штрафов, — пояснил Андрей Кирьянов. — Так, в сфере рекламы в 2016 году их было наложено на 700 тысяч рублей, в 2017-м -на 56 тысяч, в 2018 году — на 12 тысяч рублей. Однако надо отметить, что количество внеплановых проверок возросло. Так, в сфере естественных монополий в этом году их провели четыре, а в сфере закупок — 30. Основанием послужили обращения «бдительных граждан». В прокуратуре подтвердили, что количество внеплановых мероприятий растет, но эффекта от них нет. В 2017 году было проведено 8186 проверок. Из них 5900 оказались внеплановыми. Непонятно, зачем их проводили. В 4245 случаях по их результатам не было принято никаких мер. Неужели чиновники просто хотели напомнить о себе? Или договаривались в обход закона? Тут уже и коррупцией попахивает. Согласование на проведение таких мероприятий в большинстве случаев не требуется. Прокуратура остается как бы в стороне — она вправе оценить действия инспекторов постфактум. Кстати, это и позволило подсчитать число «пустых» проверок. — С начала 2017 года к нам поступило 197 заявлений о согласовании внеплановых выездных и документарных проверок, — рассказала Юлия Федорова. — В результате было отклонено 93 заявления, то есть почти каждое второе. Чиновников наказывают. Так, два сотрудника облдепартамента образования были оштрафованы — провели внеплановые проверки в отношении предпринимателей без согласования с прокуратурой. Более того, на местах нередко пытаются скрыть сам факт проведения таких проверок. Дело в том, что все уже автоматизировано. Сводный план размещен в Интернете. Найти его можно на сайте Генпрокуратуры РФ. А сведения о внеплановых проверках с обоснованием и результатами вносятся в государственную информационную систему. Называется она — ФГИС «Единый реестр проверок». Однако многие систему игнорируют. Например, главы администраций десяти сельских поселений были наказаны за то, что не вносили в ФГИС данные о проверках. Если бы предприниматели не пожаловались, то никто бы об этом не узнал. Разделяй и властвуйМораторий породил еще одну тенденцию. Крупный бизнес начал дробить свои подразделения на обособленные структуры, регистрируя их в качестве ООО. У каждого имеется учредитель и директор. Это разные организация, но если проследить цепочку их связей и сравнить с тем, что было раньше, то нетрудно заметить прежнюю иерархию. По такому пути пошли крупные торговые сети, владеющие десятками магазинов. С некоторых пор каждый из них — это отдельное ООО. А фирма, которая была головной, стала их управляющей компанией. Магазины передали ей функции управления своими делами за вознаграждение. Практикуется такое и в ЖКХ: в Орле одна фирма управляет делами десятков ЖЭУ. Дробление дает определенную выгоду. Во-первых, «дочки» подпадают под действие моратория. Тот же магазин считается малым предприятием. Во-вторых, они подпадают под различные системы льготного налогообложения, предусмотренного для малого бизнеса. Поначалу идея работала. Но и контролеры не дремали. Так, налоговые органы стали рассматривать деление крупных фирм на мелкие как способ ухода от налогов. Это чревато уголовной ответственностью. А суды скептически относятся к заявлениям директоров магазинов о принадлежности к малому бизнесу и отклоняют их иски, оспаривающие результаты внеплановых проверок. Словом, уловки находят и предприниматели, и контролирующие органы. Если не принимать во внимание внеплановые рейды и расследования, то мораторий работает. Но если их учесть, то возникает вопрос: а не стоит ли его отменить? Возможно, бизнесу станет легче. Кстати
На днях в Орле УФАС презентовало собственную программу реформирования контрольной и надзорной деятельности.
— Согласно ей, административная нагрузка на бизнес-сообщество по сравнению с 2016 годом должна снизиться на 20 процентов к концу 2018-го и на 50 процентов — к концу 2025 года, — рассказал руководитель управления Андрей Кирьянов — Программа предусматривает снижение затрат для государства и повышение качества контрольно-надзорных функций.
Однако она носит, скорее, формальный характер. В нее свели все то, что контрольно-надзорные органы выполняют и без нее. Кроме того, многие ведомства являются федеральными и региону не подчиняются. Но раз программу разработали, то пусть уж работает — все равно хуже не станет.
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