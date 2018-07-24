Представили нового председателя 

Во Владимире заместитель Верховного Суда РФ Олег Свириденко представил руководителям и судьям арбитражных судов апелляционного округа нового председателя Первого арбитражного апелляционного суда Андрея Бондаря. Указ о назначении Бондаря на эту должность подписал Владимир Путин.
Свириденко заметил, что Первый арбитражный апелляционный суд всегда отличался системной работой в режиме единообразия практик. Он призвал сохранять преемственность и осторожность в правоприменении и …обязательно соблюдать режим взаимодействия с региональными властями.
Андрей Бондарь подчеркнул, что намерен наладить плодотворную совместную работу как во Владимирской области, так и в других регионах судебного округа.
Отмечу, что Первый арбитражный апелляционный суд осуществляет проверку судебных актов, принятых арбитражными судами пяти регионов — Владимирской области, республик Марий Эл и Мордовия, Нижегородской области и Чувашской Республики.
Светлана Орлова, присутствовавшая на заседании, тоже сказала пару слов присутствующим. По мнению главы региона, сегодня во Владимирской области налажено конструктивное взаимодействие региональной власти и судейского сообществ:
«На судейских плечах лежит огромная ответственность, поскольку от правильных выверенных и объективных решений судов зависят судьбы людей, деятельность предприятий, учреждений, организаций. Одна судейская ошибка может привести порой к серьезным социально-экономическим последствиям. Убеждена, что под руководством Андрея Николаевича коллектив суда и впредь будет эффективно выполнять стоящие перед ним задачи, надёжно стоять на страже закона и тем самым защищать права и свободы граждан, интересы малого и среднего бизнеса, способствовать дальнейшему развитию экономики области».
Об Андрее Бондаре известно, что он окончил Ростовский государственный университет в 1994-м году. Кандидат юридических наук. С 1999 по 2003 год — судья Кировского районного суда города Ростова-на-Дону. В 2003 году назначен судьей Ростовского областного суда. С 2005 года занимал должность заместителя Председателя Арбитражного суда города Москвы. Награжден Почетной грамотой Высшего Арбитражного Суда РФ.