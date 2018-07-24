Представили нового председателя

Свириденко заметил, что Первый арбитражный апелляционный суд всегда отличался системной работой в режиме единообразия практик. Он призвал сохранять преемственность и осторожность в правоприменении и …обязательно соблюдать режим взаимодействия с региональными властями.

Андрей Бондарь подчеркнул, что намерен наладить плодотворную совместную работу как во Владимирской области , так и в других регионах судебного округа.

Светлана Орлова , присутствовавшая на заседании, тоже сказала пару слов присутствующим. По мнению главы региона, сегодня во Владимирской области налажено конструктивное взаимодействие региональной власти и судейского сообществ:

«На судейских плечах лежит огромная ответственность, поскольку от правильных выверенных и объективных решений судов зависят судьбы людей, деятельность предприятий, учреждений, организаций. Одна судейская ошибка может привести порой к серьезным социально-экономическим последствиям. Убеждена, что под руководством Андрея Николаевича коллектив суда и впредь будет эффективно выполнять стоящие перед ним задачи, надёжно стоять на страже закона и тем самым защищать права и свободы граждан, интересы малого и среднего бизнеса, способствовать дальнейшему развитию экономики области».