Никитин обозначил недопустимость проявлений криминала во власти — Прудник

Глеб Никитин совершенно четко обозначил недопустимость хоть каких-то проявлений криминала во власти», — заявил политолог Александр Прудник , комментируя назначение члена ОНФ Алексея Левковича врио главы МСУ района.

По словам политолога, это по-настоящему историческое событие для Блахнинского района: «Казалось, что братья Глушковы настолько прибрали все и всех к рукам, что никакие изменения просто невозможны».

Процессы, которые в последние годы происходили в ряде муниципалитетов Нижегородской области сложно назвать здоровыми — сращение власти с бизнес или криминальными кругами тормозило развитие территорий и способствовало оттоку населения.

«Жители просто теряли веру в то, что у себя дома можно менять ситуацию к лучшему, что-то создавать, развивать бизнес. Случай с Балахнинским районом выглядел особенно сложным, с учетом родственных и дружеских связей людей, которые стояли у руля. Много было жалоб у жителей, но механизмы, призванные бороться с такими явлениями, попросту не работали из-за наличия сложной системы взаимных договоренностей.

Муниципальное, то есть общее имущество, переходило в частные руки, а люди оказывались поставленными перед этим фактом без какого-либо предварительного обсуждения. Перезапуск власти в регионе позволил по-новому взглянуть на происходящее, переоценить то, что еще недавно воспринималось как нечто само собой разумеющееся. Все поняли — появились новые правила игры, в которых решающее значение имеют не связи, а личные качества и готовность работать строго в рамках закона. Глеб Никитин совершенно четко обозначил недопустимость хоть каких-то проявлений криминала во власти. Очевидно, что власть не занимается самопиаром, а четко и последовательно ведет антикоррупционную деятельность.

Абсурдно, когда тех или иных людей, называют «хозяевами» территории. Курс на достижение общественного согласия, взятый в регионе, четко показывает — хозяевами свой земли могут быть только ее жители», — заявил Александр Прудник.