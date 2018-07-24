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Спрос на BIM-курсы вырос в пять раз
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Спрос на BIM-курсы вырос в пять раз 

RUБЕЖ 1 час назад
Фото: RUБЕЖ
Количество купленных ВIM-курсов увеличилось за первое полугодие 2018 года в пять раз по сравнению с тем же периодом 2017 года. Такие данные приводит инженерно-консалтинговая компания ПСС ГРАЙТЕК.
Онлайн-обучение стало особенно популярно у сотрудников крупных девелоперских и строительных организаций. Эксперты связывают данный факт с развитием цифровых технологий в отрасли. Компаниям приходится сокращать сроки реализации проектов и уменьшать издержки. Поэтому они готовы вкладывать средства в обучение своего персонала.
Интерес к BIM-курсам проявляют и представители других отраслей, в том числе и государственные структуры, связанные с проектированием и строительством.
Виртуальные курсы рассчитаны, прежде всего, на архитекторов, конструкторов, проектировщиков, инженеров ОВ/ВК/ЭОМ и управляющих проектами. Программа позволяет отслеживать процесс обучения сотрудников, помогает пройти тестирование по каждому образовательному курсу, оценивать полученные знания и провести итоговый экзамен, по результатам которого пользователь получает сертификат.
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