Спрос на BIM-курсы вырос в пять раз

Количество купленных ВIM-курсов увеличилось за первое полугодие 2018 года в пять раз по сравнению с тем же периодом 2017 года. Такие данные приводит инженерно-консалтинговая компания ПСС ГРАЙТЕК.

Онлайн-обучение стало особенно популярно у сотрудников крупных девелоперских и строительных организаций. Эксперты связывают данный факт с развитием цифровых технологий в отрасли. Компаниям приходится сокращать сроки реализации проектов и уменьшать издержки. Поэтому они готовы вкладывать средства в обучение своего персонала.

Интерес к BIM-курсам проявляют и представители других отраслей, в том числе и государственные структуры, связанные с проектированием и строительством.

Виртуальные курсы рассчитаны, прежде всего, на архитекторов, конструкторов, проектировщиков, инженеров ОВ/ВК/ЭОМ и управляющих проектами. Программа позволяет отслеживать процесс обучения сотрудников, помогает пройти тестирование по каждому образовательному курсу, оценивать полученные знания и провести итоговый экзамен, по результатам которого пользователь получает сертификат.