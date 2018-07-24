«Воду превратили в вино»: в селе Красное Арзамасского района покраснело болото

— Естественным образом, вот ни с того ни с сего, болота краснеть не должны, — сказал нам известный эколог, руководитель экологического центра «Дронт» Асхат Каюмов . — За исключением случаев, если там, например, очень много железа и это повлияет на цвет воды. Но тогда бы это было регулярно. Причин может быть несколько. Одна из них — это загрязнение какими-то веществами, но тогда нужно смотреть вокруг этой территории объекты, которые могут загрязнителями: промышленные или сельскохозяйственные, там уже необходимо разбираться по месту. Другая причина — это какие-то факторы, вызывающие развитие тех или иных быстрорастущих организмов, чаще всего водорослей. В принципе, может быть сложились какие-то благоприятные условия для роста водорослей, и, скорее всего, это было во многом под действием человеческого фактора. Вот и выходит, что это либо внешнее загрязнение, либо вспышка численности каких-то водных организмов: водорослей или беспозвоночных. Но место необходимо обследовать обязательно, чтобы узнать точную причину.

Нижегородцы бурно обсуждают это явление в социальных сетях.

— Ну как бы всё сходится, — написал Александр Горбунов . — Село Красное, болото тоже.

— Кто-то просыпал марганца, — предположила Анжелика Пим.

— Воду превратили в вино, — прокомментировал эти фотографии Олег Кутаренко.

Кто-то видит в этом не просто красоту, а красоту страшную. Возможно даже с дурным предзнаменованием..

— Выглядит эпично, даже жутковато, — считает Никита Синявский.

Ранее мы писали, что эколог Асхат Каюмов призвал не убирать с газонов Нижнего Новгорода собачьи экскременты, поскольку это удобряет почву.