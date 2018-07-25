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На таджикско-афганской границе изъяли около 100 кг наркотиков
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На таджикско-афганской границе изъяли около 100 кг наркотиков 

РИА Новости 38 минут назад
Фото: РИА Новости
ДУШАНБЕ, 25 июл — РИА Новости. Около 100 килограмм наркотиков изъято на таджикско-афганской в ходе спецоперации, также уничтожены трое афганских контрабандистов, задержаны шестеро их таджикских подельников, сообщил РИА Новости в среду пресс-секретарь управления погранвойск Госкомитета нацбезопасности Таджикистана (ГКНБ) Мухаммад Улугходжаев.
"Военнослужащие пограничных войск Таджикистана провели оперативно-розыскные мероприятия и спецоперации в зоне ответственности пограничного отряда «Хамадони». В результате были предотвращены незаконные переходы госграницы, попытка переброски наркотиков афганскими контрабандистами на территорию Таджикистана, также зарегистрировано три вооружённых боестолкновения", — сказал он.
По его словам, в ходе вооружённых боестолкновений таджикские пограничники нейтрализовали трех вооруженных афганских контрабандистов, а их шесть подельников — граждан Таджикистана — задержали.
"Остальные контрабандисты под натиском таджикских пограничников были вынуждены отойти на сопредельную территорию", — сообщил Улугходжаев.
По его словам, в рамках спецоперации было обнаружено огнестрельное оружие, около 94 килограмм опия и 15 килограмм героина.
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