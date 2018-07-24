Школы, дороги, МФЦ. Как реализуется в Югре программа «Сотрудничество»

Программа «Сотрудничество» органично дополняет те региональные ресурсы, которые задействованы в повышении качества жизни югорчан. Программа не выстраивается вокруг одного направления, а включает весь социально-экономический блок. Иными словами, «Сотрудничество» позволяет в интересах жителей эффективно решать многие вопросы социально-экономического развития городов и районов Югры

Ключевые цифры

Всего за 13 лет действия программы «Сотрудничество» введено в эксплуатацию 190 объектов. Большинство из них имеют социальную направленность, то есть максимально полезны для жителей. Практически в каждом муниципалитете Югры возведены такого рода сооружения. Например, в Сургуте за годы программы введено в эксплуатацию 19 объектов, в Кондинском районе — 7. Но дело здесь не только в количестве, а в качестве, в адресном, точечном решении той или иной глобальной проблемы, затрагивающий интересы жителей поселка или города.

Связующие дороги жизни

В рамках «Сотрудничества» было построено и реконструировано более 800 км дорог. В частности, такой удобной, быстрой и безопасной дорогой стала магистраль между городами Югорск и Советский. Трасса, по сути, стала недостающим «пазлом» в жизни двух территорий.

В этом году исполняется 10 лет с момента открытия дорожно-мостового реконструированного комплекса через Юганскую Обь , с двумя мостовыми переходами с двухполосным движением в каждом направлении. Он и сегодня имеет огромное значение для региона, так как обеспечивает круглогодичную связь северян с другими регионами России . Таким образом, благодаря программе «Сотрудничество» решена проблема транспортного диалога с «большой землей».

Современные школы и детские сады

По программе открыты 5 новых школ и 34 детских сада. Отметим, что, например, в Сургуте построено целых 10 дошкольных учреждений. В целом, детские сады, оснащенные всеми современными технологиями, появились во многих муниципальных образованиях автономного округа. И это — одно из главных достижений «Сотрудничества».

В Югре сегодня ведется активная работа по строительству школ. Часть из них открыты по программе «Сотрудничество». В частности, школа на 800 учащихся в микрорайоне Гидронамыв в Ханты-Мансийске

Комплекс площадью более 18 тысяч кв.м включает в себя блоки для начальных и старших классов, спортивный зал, просторную столовую, бассейн. В новой школе также есть большой актовый зал почти на 400 зрителей, библиотека с читальным залом и книгохранилищем. Всего на возведение комплекса ушло около 2 лет. Важный образовательный объект для окружной столицы был сдан в эксплуатацию за долго до наступления намеченного срока. И это несомненный успех.

Здания для «одного окна»

Сегодня многофункциональные центры сопровождают югорчан в важных и значимых моментах жизни. Первый паспорт, свадьба, рождение ребенка, свое дело или новый дом. При этом важно, чтобы все эти услуги предоставлялись быстро и в комфортных условиях. Эта задача решена, во многом, благодаря программе «Сотрудничество». По ней простроены здания МФЦ в половине муниципалитетах Югры. Например, в Сургутском районе построено три МФЦ: в Лянторе , центр для Сургутского района в Сургуте и комплекс в поселке Белый Яр. Великолепное здание МФЦ недавно открылось и Излучинске Нижневартовского района.

Медицинская помощь на мировом уровне в Югре

По программе «Сотрудничество» возведен целый ряд ключевых объектов окружного здравоохранения. В их числе участковая больница в селе Полноват Белоярского района и операционно-реанимационный корпус Окружного кардиологического диспансера. Отметим, что с запуском последнего объекта потребность жителей округа в высокотехнологичной кардиохирургической помощи практически полностью закрыта. Югорчанам страдающим тяжелыми сердечно-сосудистыми заболеваниями, не нужно отправляться на операции в Новосибирск или Москву . Оборудование нового корпуса Кардиодиспансера позволяет выполнять самые сложные процедуры.

Итак, по программе «Сотрудничество» в Югре построены новые и безопасные дороги, открыты двери современных школ и детских садов. Иными словами, югорчане получили десятки востребованных социальных объектов.