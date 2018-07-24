Эксперимент по выращиванию солеустойчивого риса в Дубае увенчался успехом

Циндао , 24 июля / Синьхуа / — Китайская исследовательская группа объявила в понедельник, что она достигла успеха в эксперименте по выращиванию солеустойчивого риса в пустынных районах Дубая ОАЭ /.

Урожайность наиболее плодовитого сорта риса, устойчивого к засоленной солонцеватой почве, превысила 7,8 тонны с гектара, что намного превышает среднюю урожайность риса в мире — 4,539 тонны с гектара. Об этом сообщили в Центре исследования и развития солеустойчивого риса в городе Циндао провинции Шаньдун на востоке Китая.

Исследовательская группа названного центра запустила проект по выращиванию риса в Дубае в январе текущего года. На опытном поле было посажено свыше 80 сортов риса, в том числе и рис, устойчивый к засоленной солонцеватой почве.

Китайские ученые планируют вместе с дубайскими коллегами создать в Дубае опытное поле площадью 100 га в 2019 году в целях дальнейших испытаний технологий выращивания солеустойчивого риса.

Дубайская сторона собирается с 2020 года расширить площадь под солеустойчивым рисом до не менее 10 процентов общей площади сухопутной территории Дубая. -0-