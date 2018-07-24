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Эксперимент по выращиванию солеустойчивого риса в Дубае увенчался успехом
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Эксперимент по выращиванию солеустойчивого риса в Дубае увенчался успехом 

ИА Синьхуа 1 час назад
Циндао, 24 июля /Синьхуа/ — Китайская исследовательская группа объявила в понедельник, что она достигла успеха в эксперименте по выращиванию солеустойчивого риса в пустынных районах Дубая /ОАЭ/.
Урожайность наиболее плодовитого сорта риса, устойчивого к засоленной солонцеватой почве, превысила 7,8 тонны с гектара, что намного превышает среднюю урожайность риса в мире — 4,539 тонны с гектара. Об этом сообщили в Центре исследования и развития солеустойчивого риса в городе Циндао провинции Шаньдун на востоке Китая.
Исследовательская группа названного центра запустила проект по выращиванию риса в Дубае в январе текущего года. На опытном поле было посажено свыше 80 сортов риса, в том числе и рис, устойчивый к засоленной солонцеватой почве.
Китайские ученые планируют вместе с дубайскими коллегами создать в Дубае опытное поле площадью 100 га в 2019 году в целях дальнейших испытаний технологий выращивания солеустойчивого риса.
Дубайская сторона собирается с 2020 года расширить площадь под солеустойчивым рисом до не менее 10 процентов общей площади сухопутной территории Дубая. -0-
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