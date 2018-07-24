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Совфед уточнил порядок действия полисов ОМС
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Совфед уточнил порядок действия полисов ОМС 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Совфед на заседании во вторник одобрил закон, совершенствующий механизм контроля за наличием у россиян полиса обязательного медстрахования.
Гражданин, перешедший в категорию россиян, не подлежащих обязательному медстрахованию, должен будет сдавать недействительный полис ОМС или сообщать о его утрате в любую страховую медицинскую организацию. Исключение составляют граждане, проходящие военную службу по призыву. О призванных на службу соответствующую информацию должны будут передавать военные комиссариаты.
Кроме того, устанавливается контроль за исполнением сотрудниками и военнослужащими, проходящими военную службу по контракту, обязанности сдавать недействительный полис ОМС или сообщать о его утрате.
Федеральный и территориальные фонды ОМС в свою очередь должны будут ежемесячно на основании предоставленных сведений о приостановлении и прекращении страхования обеспечивать отражение этих данных.
"Действие полиса ОМС приостанавливается в случаях призыва и поступления на военную службу или приравненную к ней службу на срок ее прохождения, в случае прекращения гражданства Российской Федерации, аннулирования вида на жительство или разрешения на временное проживание, утраты или лишения статуса беженца", — пояснил глава комитета СФ по соцполитике Валерий Рязанский.
Закон также конкретизирует категории военнослужащих и приравненных к ним категорий граждан, которые не подлежат обязательному медстрахованию, а также механизмы приостановления и прекращения ОМС в отношении этих категорий.
Территориальные фонды ОМС наделяются полномочием по проведению проверки достоверности сведений персонифицированного учета о застрахованных лицах в части их соответствия документам, удостоверяющим личность гражданина РФ. Правительство наделяется полномочием по утверждению порядка и методики определения численности застрахованных лиц.
Законом также определяется дата, по состоянию на которую будет устанавливаться численность неработающего населения — 1 января года, предшествующего очередному.
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