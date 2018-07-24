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Стали известны даты Эль-Класико в сезоне 2018/19
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Стали известны даты Эль-Класико в сезоне 2018/19 

SPORT24.ru 1 час назад
Ла Лига опубликовала расписание игр в сезоне-2018/19. Первый тур будет сыгран 19 августа. Центральным матчем тура станет встреча «Валенсии» и «Атлетико», финишировавшими на четвертом и втором местах соответственно в прошлой кампании.
Матчи 1-го тура Примеры:
«Атлетик» — «Леганес»«Бетис» — «Леванте»«Сельта» — «Эспаньол»«Эйбар» — «Хуэска»«Жирона» — «Вальядолид»«Райо Вальекано» — «Севилья»«Барселона» — «Алавес»«Валенсия» — «Атлетико»«Реал» — «Хетафе»«Вильярреал» — «Реал Сосьедад»
Стали известны и даты Эль-Класико. Первый матч между «Барселоной» и «Реалом» состоится на «Камп Ноу» в рамках 10-го тура Примеры — 28 октября 2018 года. Встреча второго круга между клубами пройдет на «Сантьяго Бернабеу» в рамках 25-го тура — 3 марта 2019 года.
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