Стали известны даты Эль-Класико в сезоне 2018/19

Ла Лига опубликовала расписание игр в сезоне-2018/19. Первый тур будет сыгран 19 августа. Центральным матчем тура станет встреча «Валенсии» и «Атлетико», финишировавшими на четвертом и втором местах соответственно в прошлой кампании.

Матчи 1-го тура Примеры:

Стали известны и даты Эль-Класико. Первый матч между «Барселоной» и «Реалом» состоится на «Камп Ноу» в рамках 10-го тура Примеры — 28 октября 2018 года. Встреча второго круга между клубами пройдет на «Сантьяго Бернабеу» в рамках 25-го тура — 3 марта 2019 года.