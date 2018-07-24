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Прокуратура провинции Хэбэй выдала ордер на арест бывшего замначальника Госуправления по делам энергетики КНР
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Прокуратура провинции Хэбэй выдала ордер на арест бывшего замначальника Госуправления по делам энергетики КНР 

ИА Синьхуа 1 час назад
Шицзячжуан, 24 июля /Синьхуа/ — Народная прокуратура провинции Хэбэй /Северный Китай/ на днях выдала ордер на арест бывшего члена партгруппы, замначальника Государственного управления по делам энергетики КНР Ван Сяолиня, подозреваемого в получении взяток.
В апреле 2018 года с санкции ЦК КПК Центральная комиссия КПК по проверке дисциплины начала расследование в отношении 54-летнего Ван Сяолиня по подозрению в серьезных дисциплинарных нарушениях.
В настоящее время разбирательство по данному делу продолжается. -0-
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