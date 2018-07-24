Прокуратура провинции Хэбэй выдала ордер на арест бывшего замначальника Госуправления по делам энергетики КНР

Шицзячжуан, 24 июля / Синьхуа / — Народная прокуратура провинции Хэбэй /Северный Китай/ на днях выдала ордер на арест бывшего члена партгруппы, замначальника Государственного управления по делам энергетики КНР Ван Сяолиня, подозреваемого в получении взяток.

В апреле 2018 года с санкции ЦК КПК Центральная комиссия КПК по проверке дисциплины начала расследование в отношении 54-летнего Ван Сяолиня по подозрению в серьезных дисциплинарных нарушениях.

В настоящее время разбирательство по данному делу продолжается. -0-