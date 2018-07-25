Таджикские пограничники убили троих контрабандистов из Афганистана

Незаконный переход государственной границы и переброска наркотиков на территорию Таджикистана были пресечены в зоне ответственности пограничного отряда «Хамадони».

В результате вооруженных боестолкновений военнослужащие обнаружили и изъяли огнестрельное оружие «Винчестер» с патронами, 93 кг 800 г опия и 15 кг героина. Сообщается также о том, что «остальные» контрабандисты скрылись на территории Афганистана , однако их количество также не называется.

За какой период проведены операции, не указано.

Как ранее сообщало ИА REGNUM за первую половину 2018 года на границах Таджикистана произошло 17 вооруженных столкновений, в результате которых были убиты семеро контрабандистов.

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