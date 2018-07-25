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Таджикские пограничники убили троих контрабандистов из Афганистана
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Таджикские пограничники убили троих контрабандистов из Афганистана 

ИА Regnum 2 часа назад
Трое афганских наркоконтрабандистов убиты, шестеро их таджикистанских подельников задержаны — такой итог нескольких спецопераций таджикских пограничников, сообщает сегодня, 25 июля, государственное информационное агентство «Ховар» со ссылкой на данные начальника пресс-центра государственной пограничной службы ГКНБ Таджикистана Мухаммада Улугходжаева.
Незаконный переход государственной границы и переброска наркотиков на территорию Таджикистана были пресечены в зоне ответственности пограничного отряда «Хамадони».
В результате вооруженных боестолкновений военнослужащие обнаружили и изъяли огнестрельное оружие «Винчестер» с патронами, 93 кг 800 г опия и 15 кг героина. Сообщается также о том, что «остальные» контрабандисты скрылись на территории Афганистана, однако их количество также не называется.
За какой период проведены операции, не указано.
Как ранее сообщало ИА REGNUM за первую половину 2018 года на границах Таджикистана произошло 17 вооруженных столкновений, в результате которых были убиты семеро контрабандистов.
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