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Четверо граждан Таджикистана задержаны при переходе границы в Афганистан
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Четверо граждан Таджикистана задержаны при переходе границы в Афганистан 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
При переходе таджикско-афганской границы задержаны четверо жителей Душанбе, которые намеревались примкнуть к запрещённой в России и многих других странах террористической организации «Исламское Государство». Об этом сообщает Таджикское телеграфное агентство (ТаджикТА) в четверг.
Молодые люди, которым по 17-18 лет, признались, что хотели перебраться в Афганистан и пополнить ряды террористической группировки «Исламское государство» (ИГ). Все четверо учились вместе в одной из столичных школ. Ранее они несколько раз приезжали на границу, чтобы выбрать место для перехода через реку Пяндж.
Таджикистан имеет самую протяженную — 1400 километров — границу с Афганистаном и обеспокоен скоплением вооруженных групп на своих южных рубежах, отмечает ТаджикТА. Недавно президент страны Эмомали Рахмон заявил, что десятки таджикских боевиков после поражения ИГ в Сирии и Ираке переместились в Афганистан. Тем временем командующий погранвойсками республики Раджабали Рахмонали информировал, что 6 тысяч 825 боевиков движения «Талибан» были переброшены с юга на север Афганистана и сейчас находятся на 29 тренировочных базах в провинциях Балх, Кундуз, Тахор и Бадахшан.
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