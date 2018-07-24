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Путь Архангельск — Петербург сократится на 300 км при вводе участка в Вологодской области
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Путь Архангельск — Петербург сократится на 300 км при вводе участка в Вологодской области 

ТАСС 1 час назад
АРХАНГЕЛЬСК, 24 июля. /ТАСС/. Автомобильный маршрут Архангельск — Санкт-Петербург сократится на 300 км при вводе участка длиной 27 км в Вологодской области, который пока является доступным для проезда преимущественно в зимний период. Как сообщил во вторник ТАСС начальник «Управления автомобильной магистрали „Москва Архангельск“ Федерального дорожного агентства» (Упрдор «Холмогоры») Константин Чупров, строительство участка трассы станет возможным после передачи дороги с 1 января 2019 года в федеральную собственность.
"Серьезное затруднение движения — участок в Вологодской области [Солза — Прокшино], потому что дороги там практически нет, есть зимник для проезда. В первую очередь наша задача восстановить ее для проезда с тем, чтобы обеспечить проезд из Архангельска до Санкт-Петербурга по кратчайшему маршруту, что сократит путь практически на 300 км", — сказал Чупров.
Сейчас маршрут Архангельск — Петербург через Вологду составляет примерно 1450 км.
Дорога «Брин-Наволок — Плесецк — Каргополь — Вытегра» до границы с Вологодской областью (участок в Архангельской области) — Лодейное поле на коротком маршруте от Архангельска до Петербурга станет федеральной с 1 января 2019 года. Руководитель дорожного управления отметил, что в настоящее время идет планирование работ, по его словам, на строительство участка Солза — Прокшино понадобится два года. «В лучшем случае нам дают его проектировать в следующем году, завершаем проектирование в 2020 году и с 2020 года начинаем строить — это лучший вариант, возможно, с 2021 года начнем строить. Нам нужно два года, чтобы привести этот участок в порядок», — уточнил Чупров.
План ремонтов всей трассы уже составляется. «В следующем году мы уже намечаем работы по капитальным ремонтам на дороге. Думаю, за три-четыре года мы приведем ее в достойное состояние», — сказал собеседник агентства.
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