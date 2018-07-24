22 июля состоялся Открытый Чемпионат России по велосипедному спорту
— шоссе в классе «МАСТЕРС».
Мастерс — это соревнования среди ветеранов велоспорта — старше 30 лет,
также есть категория элита, куда допускаются любители 19-29 лет, т. е.
спортсмены, не имеющие действующей элитной лицензии.
В соревнованиях приняли участие 150 гонщиков разных возрастных
категорий из России, Украины, Казахстана, США.
В программе соревнований были:
гонка с раздельным стартом 20 км групповая гонка 100км и 60 км для женщин и ветеранов
1 Руководитель КНГ Федерации велоспорта России (ФВСР) — Александр
Владимирович Кубеев;
2 Начальник управления физкультуры и спорта Белгородской области —
Олег Эдуардович Сердюков;
3 Председатель Белгородского регионального отделения «Российский Союз
Ветеранов» Аркадий Аркадиевич Бармин, вручил медали ветеранам.
Из спортсменов в соревнованиях приняли участие:
1 ЗМС по велоспорту — Игорь Александрович Москалёв;
2 Чемпион мира в соревнованиях класса Мастерс — Владимир Кузнецов;
3 Двукратная чемпионка Европы, бронзовый призёр чемпионата мира, и многократная чемпионка России в классе Мастерс — Марина Осипова.
Организаторы: управление физкультуры и спорта Белгородской области,
Федерация велосипедного спорта России, Федерация велосипедного спорта
Белгородской области.