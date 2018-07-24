В Белгороде прошел Открытый Чемпионат России по велосипедному спорту — шоссе в классе «МАСТЕРС»

22 июля состоялся Открытый Чемпионат России по велосипедному спорту

— шоссе в классе «МАСТЕРС».

Мастерс — это соревнования среди ветеранов велоспорта — старше 30 лет,

также есть категория элита, куда допускаются любители 19-29 лет, т. е.

спортсмены, не имеющие действующей элитной лицензии.

В соревнованиях приняли участие 150 гонщиков разных возрастных

В программе соревнований были:

гонка с раздельным стартом 20 км групповая гонка 100км и 60 км для женщин и ветеранов

1 Руководитель КНГ Федерации велоспорта России (ФВСР) — Александр

Владимирович Кубеев;

2 Начальник управления физкультуры и спорта Белгородской области

Олег Эдуардович Сердюков;

3 Председатель Белгородского регионального отделения «Российский Союз

Ветеранов» Аркадий Аркадиевич Бармин, вручил медали ветеранам.

Из спортсменов в соревнованиях приняли участие:

1 ЗМС по велоспорту — Игорь Александрович Москалёв;

2 Чемпион мира в соревнованиях класса Мастерс — Владимир Кузнецов

3 Двукратная чемпионка Европы, бронзовый призёр чемпионата мира, и многократная чемпионка России в классе Мастерс — Марина Осипова.

Организаторы: управление физкультуры и спорта Белгородской области,

Федерация велосипедного спорта России, Федерация велосипедного спорта

Белгородской области.