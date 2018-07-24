Ещё
В Белгороде прошел Открытый Чемпионат России по велосипедному спорту — шоссе в классе «МАСТЕРС»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Белгороде прошел Открытый Чемпионат России по велосипедному спорту — шоссе в классе «МАСТЕРС» 

Советский спорт 1 час назад
22 июля состоялся Открытый Чемпионат России по велосипедному спорту
— шоссе в классе «МАСТЕРС».
Мастерс — это соревнования среди ветеранов велоспорта — старше 30 лет,
также есть категория элита, куда допускаются любители 19-29 лет, т. е.
спортсмены, не имеющие действующей элитной лицензии.
В соревнованиях приняли участие 150 гонщиков разных возрастных
категорий из России, Украины, Казахстана, США.
В программе соревнований были:
гонка с раздельным стартом 20 км  групповая гонка 100км и 60 км для женщин и ветеранов
1 Руководитель КНГ Федерации велоспорта России (ФВСР) — Александр
Владимирович Кубеев;
2 Начальник управления физкультуры и спорта Белгородской области —
Олег Эдуардович Сердюков;
3 Председатель Белгородского регионального отделения «Российский Союз
Ветеранов» Аркадий Аркадиевич Бармин, вручил медали ветеранам.
Из спортсменов в соревнованиях приняли участие:
1 ЗМС по велоспорту — Игорь Александрович Москалёв;
2 Чемпион мира в соревнованиях класса Мастерс — Владимир Кузнецов;
3 Двукратная чемпионка Европы, бронзовый призёр чемпионата мира, и  многократная чемпионка России в классе Мастерс — Марина Осипова.
Организаторы: управление физкультуры и спорта Белгородской области,
Федерация велосипедного спорта России, Федерация велосипедного спорта
Белгородской области.
Советский спорт: последние новости
"Эвертон" может заплатить за Малкома 30 миллионов фунтов Михаил Боярский: С результатами жеребьевки «Зениту» повезло больше, чем «Спартаку» «Сассуоло» заплатил четыре млн евро за полузащитника «Челси» Бога
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян лишат желания иметь валюту102
Израиль сбил самолет162
Заключенного запытали до смерти в разгар скандала с пытками92
Тяжелобольная Терехова не может говорить12
На кайфующем от войны Пашинине поставили крест104
Видео
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:20
Россия выслала разведчика в Черное море
Армия
01:01
Лучше война, чем выборы
Украина Статьи
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет Статьи
02:14
Путин захотел помочь Греции справиться с пожарами
Политика Европа
03:37
Тяжелобольная Терехова не может говорить
Шоу-бизнес
02:57
Заключенного запытали до смерти в разгар скандала с пытками
Происшествия
00:24
Оксана Шачко оставила предсмертную записку
Происшествия
05:16
На кайфующем от войны Пашинине поставили крест
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение