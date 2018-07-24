На Аркаиме посоревнуются в приготовлении кулинарных шедевров из яблок, меда и хлеба

18 августа южноуральцы отпразднуют «Августовские Спасы» яблочный, хлебный и медовый. Для фестиваля традиционной кухни народов, который проходит впервые и объединяет несколько праздников, подготовили разнообразную программу. Гости увидят костюмы и оружие времен XVIII-XIX веков, инсценировки из жизни казаков того же периода, а также реконструкции сражений. Кроме того, все желающие смогут поучаствовать в мастер-классах, примерить костюмы и сфотографироваться в них.

— На территории туристического лагеря развернется праздничная ярмарка с дегустацией традиционных блюд, В программе фестиваля также народные игры и забавы, хороводы, частушки, кулинарный поединок на главной сцене, квест «Молодильные яблоки» и фолк дискотека, — сообщают организаторы.

Гвоздем программы станут кулинарные соревнования на лучшее блюдо из меда, яблок и хлеба. Проявить мастерство и побороться за победу приглашают всех желающих.