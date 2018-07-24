Ещё
На Аркаиме посоревнуются в приготовлении кулинарных шедевров из яблок, меда и хлеба
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Аркаиме посоревнуются в приготовлении кулинарных шедевров из яблок, меда и хлеба 

Хорошие новости 1 час назад
Фото: Хорошие новости
18 августа южноуральцы отпразднуют «Августовские Спасы» яблочный, хлебный и медовый. Для фестиваля традиционной кухни народов, который проходит впервые и объединяет несколько праздников, подготовили разнообразную программу. Гости увидят костюмы и оружие времен XVIII-XIX веков, инсценировки из жизни казаков того же периода, а также реконструкции сражений. Кроме того, все желающие смогут поучаствовать в мастер-классах, примерить костюмы и сфотографироваться в них.
— На территории туристического лагеря развернется праздничная ярмарка с дегустацией традиционных блюд, В программе фестиваля также народные игры и забавы, хороводы, частушки, кулинарный поединок на главной сцене, квест «Молодильные яблоки» и фолк дискотека, — сообщают организаторы.
Гвоздем программы станут кулинарные соревнования на лучшее блюдо из меда, яблок и хлеба. Проявить мастерство и побороться за победу приглашают всех желающих.
Хорошие новости: последние новости
В Челябинске реконструируют дом XIX века Памятник первому челябинскому трактору установили в Якутске На джазовом фестивале в Миассе выступят 40 музыкантов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль сбил самолет157
Россиян лишат желания иметь валюту75
Заключенного запытали до смерти в разгар скандала с пытками93
Тяжелобольная Терехова не может говорить10
На кайфующем от войны Пашинине поставили крест120
Видео
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:20
Россия выслала разведчика в Черное море
Армия
01:01
Лучше война, чем выборы
Украина Статьи
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет Статьи
03:37
Тяжелобольная Терехова не может говорить
Шоу-бизнес
02:57
Заключенного запытали до смерти в разгар скандала с пытками
Происшествия
00:24
Оксана Шачко оставила предсмертную записку
Происшествия
05:16
На кайфующем от войны Пашинине поставили крест
Общество
04:27
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение