Водянова показала отсутствие талии и нулевую грудь

Поклонников очень удивила фигура супермодели.

Наталья Водянова задает свои стандарты красоты: она никогда не стеснялась своей мальчишеской фигуры. Но ее новое фото в бикини совсем разочаровало поклонников. «Где ваша талия и грудь?», — начали спрашивать у звездной красотки интернет-пользователи.

И действительно, тело Натальи выглядит хоть и юным, но не слишком соблазнительным — кожа да кости. Создается ощущение, что мама пятерых детей питается только водой — заметили комментаторы.

И в чем-то они угадали — одним из секретов стройности Натальи действительно является большое количество чистой питьевой воды. Кроме того, модель уже не первый год соблюдает диету, подобранную по группе крови. Она не ест то, что вредно для ее здоровья (манго, бананы, семечки, авокадо, бобы и гречку).

Возможно, Наталье стоит все же пересмотреть свой рацион и немного «увеличить» свои формы? Хотя даже отсутствие бюста не мешает ее популярности. Да и что скрывать, далеко не все звезды обладают параметрами 90−60−90. Мужской тип фигуры демонстрируют поклонникам и всемирно известные певицы, и голливудские актрисы.

Например, Кира Найтли тоже совсем не стесняется своих, прямо скажем, неидеальных форм. Правда, эта звезда старается надевать платья с высокой линией талии, которые помогают компенсировать отсутствие этой самой талии. К тому же Кира занимается спортом с персональным тренером, чтобы хоть немного обрасти мышцами.

Певица Пинк , хоть и не является худой, тоже относится к девушкам с «мальчишеской» фигурой. Все дело в огромном количестве мышц (у нее настоящий стальной пресс), которые также являются признаком мужественности. У нее абсолютно плоская фигура и ни грамма женственности. Но ей это, видимо, нравится.

Дизайнер Виктория Бекхэм уж точно знает, что надо носить, чтобы фигура была идеальной. Заметим, ей отлично удается замаскировать свой «мальчишеский» тип фигуры и придать телу очертания. Однако когда она надевает джинсы и обычную футболку, все становится ясно, ведь на ней они смотрятся как на мальчике.

Wday.ru собрал звезд, привлекательности которых не мешает абсолютно не женственная фигура.

Виктория Бекхэм

Кира Найтли

Кира Найтли

Алисия Викандер

Кейт Босуорт

Кара Делевинь

Оливия Палермо

Оливия Палермо

Шейк, Водянова и Поли устроили фотосессию в одних шарфах

Больше тела: любимые бикини российских звезд

Читайте также: