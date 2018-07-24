Многодетная мать Наталья Водянова продемонстрировала стальной пресс и отсутствие груди

36-летняя мать пятерых детей Наталья Водянова поделилась снимком в бикини.

Фигура Натальи Водяновой вызывает зависть у многих девушек. Фолловеры модели давно восхищаются изящными формами матери пятерых детей и постоянно задают вопросы, как добиться такого тела после родов.

В этот раз звезда порадовала поклонников очередной порцией фото в бикини. Однако, подписчики не оценили новый кадр.

«Ха ха что пальцы как у чёрной пантеры?», «Где сиски потеряла», «Извините а этот купальник (эта модель купальника) так и должна выглядеть? Или верх от одного, а низ от другого?», «Все хорошо, но где грудь», «Верх и низ купальника не подходят», — накинулись на Наталью пользователи социальных сетей.

А как тебе фото Водяновой в бикини?

Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!

Фото:Instagram