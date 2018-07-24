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Многодетная мать Наталья Водянова продемонстрировала стальной пресс и отсутствие груди
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Многодетная мать Наталья Водянова продемонстрировала стальной пресс и отсутствие груди 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
36-летняя мать пятерых детей Наталья Водянова поделилась снимком в бикини.
Фигура Натальи Водяновой вызывает зависть у многих девушек. Фолловеры модели давно восхищаются изящными формами матери пятерых детей и постоянно задают вопросы, как добиться такого тела после родов.
В этот раз звезда порадовала поклонников очередной порцией фото в бикини. Однако, подписчики не оценили новый кадр.
«Ха ха что пальцы как у чёрной пантеры?», «Где сиски потеряла», «Извините а этот купальник (эта модель купальника) так и должна выглядеть? Или верх от одного, а низ от другого?», «Все хорошо, но где грудь», «Верх и низ купальника не подходят», — накинулись на Наталью пользователи социальных сетей.
А как тебе фото Водяновой в бикини?
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Фото:Instagram
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