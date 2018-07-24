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Битва многодетных мам: Яна Рудковская в купальнике выглядит стройнее, чем Наталья Водянова
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Битва многодетных мам: Яна Рудковская в купальнике выглядит стройнее, чем Наталья Водянова 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Модель Наталья Водянова почти все лето находится в разъездах. Последний месяц она часто бывала в России из-за чемпионата мира по футболу. На днях Наталья вместе с супругом Антуаном Арно и детьми улетела на заслуженный отдых в Италию. Сейчас модель вместе с семьей уже находится в Сан-Тропе.
Сегодняшний день Водянова решила провести на пляже. Она выложила в Сеть снимок. на котором позирует в купальнике и демонстрирует стройную фигуру. Трудно поверить, что Наталья — мать четверых детей. Поклонники в очередной раз восхитились внешним видом модели и написали множество комплиментов в адрес ее идеально стройной фигуры.
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«Да, мне 43!»: Рудковская оголила ножки на светском раутеНаставница Димы Билана заявила, что не стесняется своего возраста. Продюсер Яна Рудковская также отдыхает за границей и почти ежедневно радует поклонников свежими снимками. На этот раз Яна опубликовала фотографию, на которой демонстрирует стройную фигуру и длинные ноги в слитном синем купальнике. Фигуру Яны сразу же начали обсуждать в комментариях. Многие пользователи считают, что Рудковская истязает себя диетами и выглядит слишком худой, но сама продюсер старается не обращать внимания на критику.
Отметим, что Яна, как и Наталья, многодетная мама и смогла сохранить стройную фигуру после рождения детей. При этом Рудковская на последних снимках выглядит значительно стройнее, чем известная модель.
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Добавим, что и другие знаменитости выкладывают свои эффектные фото в купальнике. Так, 54-летняя супруга известного композитора Виктория Крутая смогла перещеголять саму Викторию Лопыреву.
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