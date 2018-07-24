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Во дворе на Бибиревской вновь стало светло по вечерам
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Во дворе на Бибиревской вновь стало светло по вечерам 

Управа Алтуфьевского района 1 час назад
Фото: Управа Алтуфьевского района
После обращения жительницы Алтуфьевского района на портал «Наш город» во дворе дома 1 по Бибиревской улице восстановили освещение. О выполнении работ отчитался и.о. директора ГУП «Моссвет» Иван Солодовников.
«По указанному адресу обеспечено выполнение работ по замене патрона в светильнике. В настоящее время освещение работает в полном объеме», — говорится в ответе на портале.
Напомним, портал «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (ео)
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