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Глава СПЧ раскритиковал бюрократию в здравоохранении и образовании
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Глава СПЧ раскритиковал бюрократию в здравоохранении и образовании 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ДВОРИКИ (Владимирская область), 24 июл — РИА Новости. Бюрократический подход доминирует в здравоохранении и в образовании, специалисты вынуждены больше времени тратить на статистику и отчетность, которую потом никто не читает, считает глава Совета по правам человека Михаил Федотов.
"Бюрократический подход, к сожалению, доминирует и в здравоохранении, и в образовании. Сколько я разговаривал с учителями средней школы, с моими коллегами профессорами в высшей школе, все говорят одно и то же: мы тратим больше времени на заполнение формуляров, чем на работу со студентами и школьниками. Ну что это за работа? Это профанация", — сказал Федотов на Всероссийском образовательном молодежном форуме «Территория смыслов на Клязьме».
Он добавил, что таким образом получается, что специалисты работают «на статистику, на отчетность, при том, что эту отчетность потом никто не читает».
По его словам, временные нормативы, установленные для приема врачом пациента в поликлинике, не должны иметь значения, если доктор заинтересован в оказании помощи человеку. «Для любого врача, если это врач, вот эти 12 минут, или 7 минут, или 27 минут не имеют никакого значения, потому что он работает с пациентом, его задача — помочь пациенту. А то что по статистике на это должно уходить в среднем 12 минут, пусть это волнует тех, кто занимается медицинской статистикой», — отметил глава СПЧ.
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