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Минобороны РФ: военные не будут забирать автомобили у граждан, своих хватает
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Минобороны РФ: военные не будут забирать автомобили у граждан, своих хватает 

Вести.Ru 50 минут назад
Фото: Вести.Ru
Российское военное ведомство опровергло информацию, будто собирается изымать у граждан личные автомобили в случае войны. Собственных автомобилей у армии достаточно. А документ, опубликованный на портале правовой информации, всего лишь уточняет порядок учета транспорта в военкоматах, заявили в Министерстве обороны РФ.
Напомним, ранее ряд российских СМИ написал, якобы отечественные военные подготовили план по экстренному изъятию личного автотранспорта граждан в случае вооруженного конфликта. В первую очередь забирать собирались внедорожники марки УАЗ.
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