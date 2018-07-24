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На Илимской появится стартовый дом по программе реновации
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На Илимской появится стартовый дом по программе реновации 

Управа Алтуфьевского района 1 час назад
Фото: Управа Алтуфьевского района
Стартовый дом в рамках программы реновации возведут на границе с Алтуфьевским районом, по адресу улица Илимская, владения 1-3. Строительство одобрила Градостроительно-земельная комиссия Москвы.
— Раньше на этой площадке находились гаражи. Территорию уже освободили от автостоянки, — уточнил первый заместитель главы управы Лианозова Евгений Пюрвеев.
По словам начальника управления по вопросам реновации префектуры СВАО Александра Бахарева, сейчас идет разработка градостроительной документации. Ее планируется завершить к августу 2019 года.
Напомним, программа реновации направлена на расселение и снос ветхого малоэтажного жилого фонда, построенного в 1957-1968 годах, и новое строительство на освободившейся территории. (ео)
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