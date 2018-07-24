На Илимской появится стартовый дом по программе реновации

Стартовый дом в рамках программы реновации возведут на границе с Алтуфьевским районом, по адресу улица Илимская, владения 1-3. Строительство одобрила Градостроительно-земельная комиссия Москвы

— Раньше на этой площадке находились гаражи. Территорию уже освободили от автостоянки, — уточнил первый заместитель главы управы Лианозова Евгений Пюрвеев.

По словам начальника управления по вопросам реновации префектуры СВАО Александра Бахарева, сейчас идет разработка градостроительной документации. Ее планируется завершить к августу 2019 года.

Напомним, программа реновации направлена на расселение и снос ветхого малоэтажного жилого фонда, построенного в 1957-1968 годах, и новое строительство на освободившейся территории. (ео)