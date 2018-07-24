В Сормове торгуют алкоголем с нарушениями

Три протокола об административном правонарушении составлено по итогам рейда по пресечению продажи алкогольной продукции после 22:00 часов в Сормовском районе. Об этом сообщает Управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода.

Также накануне был демонтирован незаконно установленный торговый объект — продовольственный киоск у дома №3а по улице Новосоветская.

«В ходе рейдов мы убрали деревянные ящики, которые использовались в качестве торгового оборудования на улицах Иванова, Ногина, Рубинчика. Коминтерна, Ефремова. Всего составлено 79 протоколов об административных правонарушениях на лиц, осуществляющих торговлю в неустановленных местах, говорится в сообщении.