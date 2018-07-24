Мэр Москвы поздравил народную артистку РСФСР И. Мирошниченко с днем рождения

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СК начал проверку информации о получении двумя девушками химических ожогов в Москве от воды из кулера

Праздник православного хорового пения состоится на Боровицкой площади в День крещения Руси

На востоке Москвы с начала года ввели в эксплуатацию 460 новых лифтов по программе капремонта