Мэр Москвы поздравил народную артистку РСФСР И. Мирошниченко с днем рождения 

Соответствующая телеграмма опубликована на официальном сайте мэра столицы.
«Актриса яркого таланта и огромного обаяния, Вы вносите большой вклад в развитие отечественной культуры. Ваши замечательные актерские работы полюбились миллионам зрителей в России и за рубежом. Фильмы с Вашим участием вошли в золотой фонд нашего кинематографа. Десятки сыгранных Вами ролей на сцене МХТ имени А. Чехова — пример высочайшего мастерства, глубокого понимания театрального искусства и любви к классике», — говорится в поздравительной телеграмме.
И. Мирошниченко родилась 24 июля 1942 г. Наиболее известна своими ролями в фильмах «Дядя Ваня» Андрея Кончаловского, «Это сладкое слово — свобода» Витаутаса Жалакявичюса, «Старый Новый год» Олега Ефремова и Наума Ардашникова.