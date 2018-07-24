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Участники «Московского долголетия» из Алтуфьева побывали на фестивале «Свежесть лета» в СВАО
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Участники «Московского долголетия» из Алтуфьева побывали на фестивале «Свежесть лета» в СВАО 

Управа Алтуфьевского района 1 час назад
Фото: Управа Алтуфьевского района
Пенсионеры Алтуфьевского района, принимающие участие в пилотном проекте «Московское долголетие», посетили фестиваль «Свежесть лета», прошедший в Екатерининском парке на северо-востоке столицы накануне. Об этом рассказали в отделении дневного пребывания филиала «Алтуфьевский» ТЦСО «Бибирево».
— Участники остались довольными, ведь организаторы подготовили сразу семь площадок с музыкой, танцами, йогой и кулинарными изысками, — уточнили в ЦСО.
Напомним, что желающим присоединиться к проекту «Московское долголетие» необходимо прийти с паспортом и СНИЛС, чтобы заполнить анкету, в филиал «Алтуфьевский» центра соцобслуживания «Бибирево» по адресу: Путевой проезд, дом 20, корпус 2. (ео)
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