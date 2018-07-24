Ещё
Росстандарт остановил действие 107 ГОСТов сертификации транспортных средств
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин дал добро на новый мегамост
Путин дал добро на новый мегамост

Росстандарт остановил действие 107 ГОСТов сертификации транспортных средств 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Росстандарт с 1 сентября останавливает действие 107 ГОСТов по сертификации транспортных средств, говорится в сообщении регулятора.
"Приказом Росстандарта от 19 июля 2018 года в России отменяется действие комплекса стандартов ГОСТ Р 41.XX «Единообразные предписания, касающиеся сертификации транспортных средств». Действие 107 ГОСТов прекращается с 1 сентября 2018 года", — говорится в сообщении регулятора.
Отмечается, что стандарты были разработаны в начале 2000-х годов и являлись важным элементом закрепления технических требований к продукции автопрома в период отсутствия единого техрегламента в этой сфере, а также правовых механизмов применения правил ООН в России. Однако после вступления в силу техрегламента «О безопасности колесных транспортных средств» актуальность комплекса стандартов была утрачена, учитывая, что техрегламент содержит прямые ссылки на правила ООН.
"Существование национальных стандартов, имеющих единый объект стандартизации с правилами ООН, открывает возможности для манипуляций со стороны недобросовестных поставщиков и вводит в заблуждение потребителей. В настоящее время Росстандартом проводится активная работа по борьбе с оборотом фальсифицированных автокомпонентов", — подчеркивает Росстандарт.
Ведомство регулярно проводит мониторинг нормативной базы для исключения возможностей сертификации опасной продукции. В результате этого выявлены схемы незаконной сертификации компонентов на основе одобрения типа транспортного средства и с использованием сообщений об официальном утверждении типа, пишет ведомство, поясняя, что одной из таких схем является реализация продукции, выпускаемой в соответствии со стандартами комплекса ГОСТ Р 41.
Последние новости
Стокилограммовый камень выпал из Стены Плача в Иерусалиме Покончившая с собой активистка Femen оставила предсмертную записку На Украине украли победу над Россией
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян лишат желания иметь валюту102
Израиль сбил самолет162
Заключенного запытали до смерти в разгар скандала с пытками92
Тяжелобольная Терехова не может говорить12
На кайфующем от войны Пашинине поставили крест104
Видео
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:44
Лукашенко обнулил усилия Москвы
СНГ Политика
03:41
Человечество живёт у планеты взаймы
Экология Наука и техника
00:59
«Нафтогаз» против «Газпрома»: и целого мира мало
Компании Конфликты
01:20
Россия выслала разведчика в Черное море
Армия
01:01
Лучше война, чем выборы
Украина Статьи
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет Статьи
02:14
Путин захотел помочь Греции справиться с пожарами
Политика Европа
03:37
Тяжелобольная Терехова не может говорить
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение