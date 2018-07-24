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Большинство услуг в «Моих документах» Аэропорта стало возможно получить по одному заявлению
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Большинство услуг в «Моих документах» Аэропорта стало возможно получить по одному заявлению 

Управа района Аэропорт города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
В центре «Мои документы» на улице Викторенко теперь можно подать единое комплексное заявление на получение более чем 100 услуг. Об этом рассказали в пресс-службе «Моих документов».
— Срок предоставления услуг при этом увеличится всего на день — зато горожанин тратит гораздо меньше времени на посещение центра и заполнение отдельных заявлений на каждую услугу. При подаче комплексного запроса заявитель может получить весь пакет запрашиваемых документов одновременно или по отдельности, как только они будут подготовлены, — поделился представитель пресс-службы.
Центр «Мои документы» района Аэропорт находится по адресу ул. Викторенко, д. 2/1. Время работы — с 8.00 до 20.00. (мю)
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