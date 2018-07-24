Семейное застолье закончилось поножовщиной

Житель Устюжны погиб в свой день рождения. Его зарезал родной брат.

Как сообщает областной следственный комитет, трагедия произошла 21 июля. Братья отмечали 44-летие одного из них. В ходе застолья родственники поругались. 46-летний мужчина схватил нож и ударил им брата. Тот скончался на месте происшествия.

Тело погибшего нашли на следующий день. Подозрение сразу упало на родственника, которого задержали. Мужчина лишь частично признал свою вину, дав противоречивые показания. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Расследование продолжается.