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Семейное застолье закончилось поножовщиной
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Семейное застолье закончилось поножовщиной 

Вологда.рф 36 минут назад
Фото: Вологда.рф
Житель Устюжны погиб в свой день рождения. Его зарезал родной брат.
Как сообщает областной следственный комитет, трагедия произошла 21 июля. Братья отмечали 44-летие одного из них. В ходе застолья родственники поругались. 46-летний мужчина схватил нож и ударил им брата. Тот скончался на месте происшествия.
Тело погибшего нашли на следующий день. Подозрение сразу упало на родственника, которого задержали. Мужчина лишь частично признал свою вину, дав противоречивые показания. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Расследование продолжается.
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