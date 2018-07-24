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Суд отклонил иск кандидата от «Партии роста» о снятии с выборов главы Великолукского района Ларисы Семашко
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Суд отклонил иск кандидата от «Партии роста» о снятии с выборов главы Великолукского района Ларисы Семашко 

Псковская губерния 1 час назад
Как сообщили «Псковской губернии» в пресс-службе партии, представители «Партии роста» вновь пытались доказать, что «Яблоко» выдвинуло Семашко в нарушение пунктов устава партии. При этом руководитель ТИК Великолукского района в суде признаа иск. Однако суд принял позицию «Яблоко» и отказал Агаджановой в снятии кандидата. Отметим, сегодня прокурор Псковской области Сергей Белов заявил, что на главу Великолукского района Сергея Петрова заведено уголовное дело по факту незаконного предоставления земельных участков в условиях конфликта интересов. Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Яндекс. Дзен», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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