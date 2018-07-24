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Спасавшие тайских детей девять австралийцев получили госнаграды
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Спасавшие тайских детей девять австралийцев получили госнаграды 

Мир24 1 час назад
Девять австралийцев, которые принимали участие в спасении игроков детской футбольной команды и их тренера из затопленной пещеры в Таиланде, получили государственные награды Австралии, пишет местный новостной портал ABC News.
По данным издания, к наградам были представлены восемь дайверов и врач. Анестезиолог Ричард Харрис и его партнер по погружениям Крэйг Челлен были удостоены звезд «За мужество», а еще семеро дайверов получили медали «За отвагу».
Награды им вручил лично генерал-губернатор Австралии Питер Джона Косгроув. По его словам, все получившие награды проявили выдающуюся храбрость в операции по спасению.
Напомним, Харрис первым провел медицинские осмотры мальчиков и сообщил властям о наиболее безопасных методах освобождения пленников. Кроме того, в дни спасательных операций он проводил медосмотры подростков и давал им успокоительное. Покинул пещеру он последним.
12 подростков в возрасте от 11 до 16 лет из тайской юниорской футбольной команды «Лесные вепри» и их 25-летний тренер из-за внезапного наводнения были отрезаны от цивилизации в семикилометровой пещере Кхао-Луанг 23 июня. Их поиски продолжались десять дней. Дети и их тренер были найдены в пещере живыми, но ослабевшими от голода и холода. Операция по спасению длилась трое суток и завершилась 10 июля.
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