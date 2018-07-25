О выборах Мэра Москвы расскажут жителям сотрудники центра госуслуг

Сотрудники центра госуслуг «Мои документы» начали проводить поквартирные обходы в районе Царицыно. По словам представителя пресс-службы учреждения Екатерины Репиной, стартовала программа в среду, 25 июля.

Около четырёх тысяч специалистов будут рассказывать жителям о выборах Мэра Москвы , которые пройдут 9 сентября, а также о нововведениях, которые сделают голосование ещё удобнее.

Так, избиратели узнают больше о системе «Мобильного избирателя», продлении работы избирательных участков до 22:00, возможности голосования в Подмосковье и других близлежащих областях. А в конце сотрудники «Моих документов» вручат собеседникам приятные сюрпризы: ручки, магниты и брошюры по истории Москвы.

Отметим, что узнать специалистов центров госуслуг можно по специальным поло и ветровке, значку, бейджиком и прозрачному рюкзаку.