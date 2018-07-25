Ещё
О выборах Мэра Москвы расскажут жителям сотрудники центра госуслуг
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

О выборах Мэра Москвы расскажут жителям сотрудники центра госуслуг 

Управа района Нагатино-Садовники города Москвы 2 часа назад
Фото: Нагатино-Садовники
Сотрудники центра госуслуг «Мои документы» начали проводить поквартирные обходы в районе Царицыно. По словам представителя пресс-службы учреждения Екатерины Репиной, стартовала программа в среду, 25 июля.
Около четырёх тысяч специалистов будут рассказывать жителям о выборах Мэра Москвы, которые пройдут 9 сентября, а также о нововведениях, которые сделают голосование ещё удобнее.
Так, избиратели узнают больше о системе «Мобильного избирателя», продлении работы избирательных участков до 22:00, возможности голосования в Подмосковье и других близлежащих областях. А в конце сотрудники «Моих документов» вручат собеседникам приятные сюрпризы: ручки, магниты и брошюры по истории Москвы.
Отметим, что узнать специалистов центров госуслуг можно по специальным поло и ветровке, значку, бейджиком и прозрачному рюкзаку.
Управа района Нагатино-Садовники города Москвы: последние новости
На встрече с главой управы обсудят несанкционированную торговлю в районе Четвертое место заняла команда Нагатино-Садовников на турнире за кубок Главы управы Набор дизайнеров в мастерские открыла галерея «На Каширке»
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп и Путин не поделили Украину137
Крымский мост начал отделяться от Крыма624
В смертельном пожаре в Греции нашли «российский» след189
Россиян спасут от увольнений103
Заявление Лолиты грозит международным скандалом307
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
00:58
Украина нашла еще один способ наказать Крым
Украина В мире
02:57
Взяли за пытки: кто ответит за избиение в двух колониях
Происшествия Статьи
02:19
Захарченко оставили без денег
Криминал Происшествия
05:24
Трамп и Путин не поделили Украину
В мире Европа
00:47
Киев затопило
В мире Украина
01:28
Вице-премьер рассказал о «проклятии» России
Экономика
01:36
Обнародованы грязные тайны Чикатило
Криминал Происшествия
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
02:57
Тюремным мукам в Ярославле нашли оправдание
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение