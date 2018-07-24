С. Собянин: «Союзмультфильм» получит льготы для создания технопарка

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что «Союзмультфильм» получит льготы для создания технопарка. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.

«24 июля 2018 г. президиум правительства Москвы принял решение о присвоении статуса инвестиционного приоритетного проекта Москвы ФГУП «ТПО» Киностудия «Союзмультфильм», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что на базе киностудии будет создан анимационный технопарк «Дом российской анимации». Такое поручение было дано президентом РФ Владимиром Путиным по итогам встречи с представителями российских анимационных студий в мае 2017 г.

«Присвоение статуса инвестиционного приоритетного проекта является первым этапом исполнения поручения президента. Данный статус обеспечит снижение налоговой нагрузки по региональным налогам до 25% (льготы по земельному налогу, налогу на имущество, налогу на прибыль), что позволит «Союзмультфильму» направить дополнительные средства на модернизацию производственных площадей и в дальнейшем получить статус технопарка», — подчеркивается в сообщении.

В материалах указывается, что специально для резидентов будущего технопарка создадут центры коллективного пользования профильным оборудованием и программным обеспечением. При этом предполагается, что на базе модернизированного «Союзмультфильма» будут выпускать не менее 200 минут отечественных мультфильмов в год.