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Столичные полицейские задержали подозреваемого в разбое
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Столичные полицейские задержали подозреваемого в разбое 

Наш Теплый стан 1 час назад
Фото: Наш Теплый стан
«Сотрудники УУР ГУ МВД России по г. Москве совместно с оперативниками УВД по САО задержали подозреваемого в совершении разбойного нападения», — сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.
По словам Ю. Титова, в дежурную часть ОМВД района Сокол поступило заявление от сотрудника одного из столичных банков, расположенного на Ленинградском проспекте. Заявителя рассказал, что неизвестный мужчина под предлогом получения банковских услуг проник в помещение банка и угрожая предметом, похожим на пистолет похитил денежные средства и скрылся. Материальный ущерб составил около 15 миллионов рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали подозреваемого — 35-летнего приезжего. Похищенные денежные средства изъяты.
Следственной частью УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленный на установление возможных соучастников преступления.
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