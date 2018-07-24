Столичные полицейские задержали подозреваемого в разбое

По словам Ю. Титова, в дежурную часть ОМВД района Сокол поступило заявление от сотрудника одного из столичных банков, расположенного на Ленинградском проспекте. Заявителя рассказал, что неизвестный мужчина под предлогом получения банковских услуг проник в помещение банка и угрожая предметом, похожим на пистолет похитил денежные средства и скрылся. Материальный ущерб составил около 15 миллионов рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали подозреваемого — 35-летнего приезжего. Похищенные денежные средства изъяты.

Следственной частью УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленный на установление возможных соучастников преступления.