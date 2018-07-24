Котлеты на блокчейне: как улучшить качество российского мяса

Передовые технологии, меняющие облик индустрий, часто упоминаются, когда речь заходит о секторе финансовых услуг, розничной торговли, телекоммуникациях, транспорте. Дайджесты об инновациях и технологиях пестрят успешными кейсами внедрения блокчейна, роботов, дополненной реальности, искусственного интеллекта.

Кажется, что индустрия пищевой продукции стоит как бы на задворках технологического прогресса: традиционна, не динамична, не удостоена пристальным вниманием прогрессивного инвестиционного сообщества. Но давайте приглядимся — на самом деле, мировой агропродовольственный рынок находится на пороге глубоких структурных изменений.

Известен факт, что с ростом достатка у населения повышается осознанность потребления продуктов питания, требования к их качеству повышаются. Потребители отказываются от мучного, сладкого, предпочитают свежие фрукты, овощи, органическую продукцию. Им уже не достаточно просто безопасных продуктов питания, они готовы доплачивать за продукты, произведенные этически приемлемым образом: будь то продукты с географическими указаниями или халяльные продукты.

Потребители обмениваются впечатлениями в социальных сетях и готовы безжалостно наказывать игроков пищевой промышленности за ненадлежащее рыночное поведение. Потребитель стал информационно подкованным: смотрит маркировку, сравнивает ингредиенты, ищет отзывы. Лояльность к бренду в пищевой индустрии теряет привычную значимость. И доля такого продвинутого населения будет неуклонно расти, в большей мере за счет стран Юго-Восточной и Восточной Азии.

Стабильно высокое качество производства перестает быть единственным условием вхождения в лигу успешных мировых игроков продовольственного рынка. Качество необходимо активно позиционировать, формировать на этапе закупки ингредиентов и обеспечивать сохранность до самого обеденного стола потребителя. Потребители нового поколения предпочитают заверенное высокое качество, которое возможно проследить.

Оседлать потребительские предпочтения, повысить конкурентоспособность своей продукции сегодня помогают современные технологии. Игроки продовольственного рынка интегрируют цепочки поставок, делая процесс изготовления всех ингредиентов максимально прозрачным. С одной стороны, современный продовольственный рынок подвержен глобализации цепочки поставок, что требует уверенности в поставщиках ингредиентов и возможности проследить весь путь, который продукты проходят до вилки потребителя. С другой стороны, продукты узконишевого локального производства такие, как продукты с географическими указаниями, выходя на мировой рынок, нуждаются в подтверждении своего места происхождения. Здесь такие технологии как блокчейн находят свое прагматичное применение.

Walmart , Nestle, Driscoll’s, Tyson Foods, Unilever, IBM , Dole объединились для разработки оптимальных решений для управления цепочками поставок. Wallmart и IBM реализовали успешные пилоты по прослеживанию китайской свинины и мексиканского манго на рынке США , используя блокчейн. Европейский ритейлер Carrefour использует блокчейн для проверки соответствия и происхождения по таким категориям продуктов, как мед, пищевые яйца, сыры, молоко, апельсины, томаты, лосось.

Российский продовольственный рынок

Российский продовольственный рынок хоть и находится в общемировом тренде, но явно отстает в темпах прироста производства качественной прослеживаемой продукции. Дело не только в сравнительно низком платежеспособном спросе, а в том числе в историческом контексте развития российского продовольственного рынка.

Российская агропромышленная политика последних лет основывалась на формировании собственных производств сельхозпродукции и продуктов питания, массированной бюджетной поддержке этих инициатив, закрытии внутреннего рынка от внешних конкурентов и вполне эффективно сформировала новые производства. Она также учитывала задачу поддержания цен на продукты питания на уровне, соответствующем покупательной способности населения, что приводило к ограничению цен реализации аграрной продукции, а поддержание приемлемого уровня доходов сельхозпроизводства обеспечивалось за счет наращивания субсидий.

Результат есть: Россия нарастила объемы производства по большей части основных продуктовых групп и в условиях снижения реальных располагаемых доходов населения обеспечила высокую насыщенность внутреннего рынка отечественной продукцией. Жертвой подобной агропромышленной политики, к сожалению, стало качество сельхозпродукции и продуктов питания. Регулярные и выборочные проверки продуктов питания уполномоченными органами находят не только несоответствия заявленных качественных характеристик фактическим, но и несоответствия по требования безопасности продуктов. Ситуация осложняется регулярными сводками с сельскохозяйственных угодий о новых очагах птичьего гриппа и африканской чумы свиней на предприятиях-лидерах отечественного агропромышленного производства.

Государство осознает проблему. В то время, когда спрос населения не создаёт стимулов для производителей создавать больше конкурентоспособных качественных производств, государство формирует базу для повышения качества и безопасности с помощью современных цифровых технологий, начав эту инициативу с продукции животного происхождения.

С 1 июля 2018 года каждый этап жизненного цикла и перемещения продуктов животного происхождения должен фиксироваться в федеральной государственной информационной системе с запоминающимся названием «Меркурий». Производители и дистрибьюторы товаров, поднадзорных Государственному ветеринарному контролю — мясокомбинаты, птицефабрики, молочные заводы, производители морепродуктов, а также логистические центры, торговые сети и розничные магазины должны оформлять электронные ветеринарные сертификаты в облачной платформе. Таким образом, с помощью системы можно будет проследить, откуда на прилавке взялась, например, колбаса и какие фермы поставили для нее мясо. Планируется, что такая система работы с ветеринарными сопроводительными документами не даст шанса и фальсификату.

Российский бизнес настороженно относится к «Меркурию». Жалуется на излишнее регулирующее государственное воздействие, растущие затраты на работу с системой и на дополнительных ветеринарных врачей, что в итоге скажется на цене готовой продукции. Их понять можно: успешный мировой опыт в пищевой индустрии говорит о собственной крайней заинтересованности производителей в внедрении современных стандартов качества, например, ХААСП (Hazard Analysis and Critical Control Points), а также в формировании собственной системы отслеживания как фактора конкурентоспособности на локальном и на международном рынке.

Экспортная повестка российского агро-промышленного комплекса и пищевой промышленности становится драйвером дальнейшего развития отрасли, а российские зарубежные контрагенты постепенно ужесточают требования к качеству и отслеживаемости, вплоть до интеграции систем документооборота по внешнеторговым сделкам сельхозпродукции и продуктов питания.

Несомненно, инициатива государства отражает общемировой технологический тренд в пищевой индустрии, в контексте действующей агропродовольственной политики и экономических реалий российского продовольственного рынка выглядит рационально, а реализация функционала системы на платформе блокчейн уже не выглядит как заоблачная перспектива.

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