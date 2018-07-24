Объем заказов Севастопольского авиапредприятия вырос в четыре раза

Затянувшийся процесс интеграции вертолетного завода в ОПК России наконец завершился. В мае 2018 года он зарегистрирован как ФГУП. Следом будет включен в план приватизации, пройдет процедуру акционирования, после чего акции внесут в уставный фонд холдинга «Вертолеты России» . Не дожидаясь окончания этой процедуры, которая может занять около двух лет, холдинг передал в САП часть заказов, чтобы вывести предприятие из долгов.

В 2015 году САП выполнило заказы на 100 миллионов рублей, в 2016-м — на 160 миллионов, в 2017-м — на 210. Но экономисты говорят: чтобы не работать в убыток, годовой объем заказов должен достигать 500 — 600 миллионов рублей. И вот пришло то время, когда запланирована работа на 850 миллионов.

Получив полноценную загрузку, предприятие смогло рассчитаться с долгами по зарплате. Все предыдущие годы ее платили с задержкой, нередко после вмешательства прокуратуры . В 2017 году 260 рабочих не получали деньги в течение четырех месяцев. Чтобы погасить задолженность, заводу пришлось взять кредит, продать часть ремонтного фонда, сократить 40 человек, а оставшихся перевести на трехдневную рабочую неделю. И это несмотря на то, что средняя зарплата на Севастопольском авиапредприятии более чем скромная, 19 тысяч рублей. Не было денег и на уплату налогов.

Сейчас зарплату платят стабильно, и это уже достижение, считают на заводе.

— Люди получают зарплату без задержки, это стало возможно благодаря совместным усилиям «Вертолетов России» и Минпромторга РФ , — сказал замдиректора департамента экономического развития Севастополя Владимир Ежиков. — При новых объемах работы, если контракты будут выполняться вовремя и в срок, зарплата вырастет.

Структура штата предприятия изменится, управленческий персонал будет сокращен, а число рабочих — увеличено. Общее число сотрудников останется прежним, около 300 человек. САП также заключило соглашение Севастопольским государственным университетом и профильным колледжем о подготовке и переподготовке кадров и повышении квалификации.

Среди заказов преобладают вертолеты морской авиации ЧФ и других военных структур. Но если заводу удастся нарастить мощности, он сможет ремонтировать всю госавиацию Крыма и других субъектов ЮФО. Заказчиками может стать не только Минобороны России , но и Росгвардия, ФСБ МЧС . Кроме того, для САПа подыскивают контракты в рамках военно-технического сотрудничества (ВТС) по ремонту вертолетов отечественного производства, эксплуатируемых за рубежом.

Справка «РГ»