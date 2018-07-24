Объем заказов Севастопольского авиапредприятия вырос в четыре раза 

Затянувшийся процесс интеграции вертолетного завода в ОПК России наконец завершился. В мае 2018 года он зарегистрирован как ФГУП. Следом будет включен в план приватизации, пройдет процедуру акционирования, после чего акции внесут в уставный фонд холдинга «Вертолеты России». Не дожидаясь окончания этой процедуры, которая может занять около двух лет, холдинг передал в САП часть заказов, чтобы вывести предприятие из долгов.
В 2015 году САП выполнило заказы на 100 миллионов рублей, в 2016-м — на 160 миллионов, в 2017-м — на 210. Но экономисты говорят: чтобы не работать в убыток, годовой объем заказов должен достигать 500 — 600 миллионов рублей. И вот пришло то время, когда запланирована работа на 850 миллионов.
Получив полноценную загрузку, предприятие смогло рассчитаться с долгами по зарплате. Все предыдущие годы ее платили с задержкой, нередко после вмешательства прокуратуры. В 2017 году 260 рабочих не получали деньги в течение четырех месяцев. Чтобы погасить задолженность, заводу пришлось взять кредит, продать часть ремонтного фонда, сократить 40 человек, а оставшихся перевести на трехдневную рабочую неделю. И это несмотря на то, что средняя зарплата на Севастопольском авиапредприятии более чем скромная, 19 тысяч рублей. Не было денег и на уплату налогов.
Сейчас зарплату платят стабильно, и это уже достижение, считают на заводе.
— Люди получают зарплату без задержки, это стало возможно благодаря совместным усилиям «Вертолетов России» и Минпромторга РФ, — сказал замдиректора департамента экономического развития Севастополя Владимир Ежиков. — При новых объемах работы, если контракты будут выполняться вовремя и в срок, зарплата вырастет.
Структура штата предприятия изменится, управленческий персонал будет сокращен, а число рабочих — увеличено. Общее число сотрудников останется прежним, около 300 человек. САП также заключило соглашение Севастопольским государственным университетом и профильным колледжем о подготовке и переподготовке кадров и повышении квалификации.
Среди заказов преобладают вертолеты морской авиации ЧФ и других военных структур. Но если заводу удастся нарастить мощности, он сможет ремонтировать всю госавиацию Крыма и других субъектов ЮФО. Заказчиками может стать не только Минобороны России, но и Росгвардия, ФСБ, МЧС. Кроме того, для САПа подыскивают контракты в рамках военно-технического сотрудничества (ВТС) по ремонту вертолетов отечественного производства, эксплуатируемых за рубежом.
Справка «РГ»
Севастопольское авиационное предприятие основано в 1929 году на берегу бухты Круглой. Поначалу специализировалось на ремонте гидросамолетов, а в 1960-х годах было перепрофилировано на вертолеты морской авиации корабельного и берегового базирования. Выполняло экспортные заказы для Хорватии, Индии, Вьетнама, Камбоджи. Производит полный ремонт, включая радиосистемы и двигатели, вертолетов Ми-8, Ми-17, Ми-14, Ка-27 и их модификаций, а также аэродромного оборудования. Имеет вертолетную площадку и причал-слип для приема гидросамолетов.