В Прикамье за полгода уменьшилось число преступлений

Как рассказали во время коллегии, число количество преступлений в Прикамье сократилось почти на 5%.

«Раскрываемость составила 61,4%, в том числе тяжких и особо тяжких 63,5%, что на 2,0% выше уровня Приволжского федерального округа и практически на 4% — среднероссийского уровня», — сообщил начальник ГУ МВД России по Пермскому краю Михаил Давыдов

Как стало известно из доклада, количество убийств в Прикамье уменьшилось на 11,4%, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью стало меньше на 6,6%, разбойных нападений — на 15,9%, грабежей — на 15,4%, краж — на 8,8%, преступлений в общественных местах — на 5,9%, угонов и краж транспортных средств на 20,2% и 18,7% соответственно.

По данным ГИБДД, за шесть месяцев этого года также на 16,3% сократилось количество ДТП, связанных с плохим качеством дорог.