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В Прикамье за полгода уменьшилось число преступлений
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В Прикамье за полгода уменьшилось число преступлений 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
ГУ МВД России по Пермскому краю подвели итоги работы за первое полугодие 2018 года.
Как рассказали во время коллегии, число количество преступлений в Прикамье сократилось почти на 5%.
«Раскрываемость составила 61,4%, в том числе тяжких и особо тяжких 63,5%, что на 2,0% выше уровня Приволжского федерального округа и практически на 4% — среднероссийского уровня», — сообщил начальник ГУ МВД России по Пермскому краю Михаил Давыдов.
Как стало известно из доклада, количество убийств в Прикамье уменьшилось на 11,4%, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью стало меньше на 6,6%, разбойных нападений — на 15,9%, грабежей — на 15,4%, краж — на 8,8%, преступлений в общественных местах — на 5,9%, угонов и краж транспортных средств на 20,2% и 18,7% соответственно.
По данным ГИБДД, за шесть месяцев этого года также на 16,3% сократилось количество ДТП, связанных с плохим качеством дорог.
«Ответственность за создание безопасной среды возложена на все ветви и уровни власти. Со своей стороны, мы стараемся прикладывать максимум усилий для профилактики проблемных направлений», — заявил присутствовавший на коллегии МВД губернатор Пермского края Максим Решетников.
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