Ещё
Погоду показывают: новосибирец обнаружил, что самые известные часы города обманывают прохожих
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин дал добро на новый мегамост
Путин дал добро на новый мегамост

Погоду показывают: новосибирец обнаружил, что самые известные часы города обманывают прохожих 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Читатель НГС Андрей Морозов обнаружил, что время на самых известных часах Новосибирска на крыше «Дома с часами» на Красном проспекте, 11 отличается от реального. За легендарными часами, которые отремонтировали и запустили после долгого простоя только в прошлом месяце, он наблюдал по утрам в течение нескольких дней и фотографировал разницу.
«Я иду на работу — а мне этот дом нравится, и я на него каждый день смотрю — разница во времени была минимум плюс-минус 5 минут, а максимум — 30–35 минут. Обычно в районе 9 утра каждый день наблюдал. В минус убегает сильно, в плюс минут на 5 где-то», — сообщил НГС Андрей Морозов.
В мэрии объяснили корреспонденту НГС, что уникальный механизм часов был в плохом состоянии и стоял несколько лет.
«В связи с уникальностью механизма для его бесперебойной работы требуется время. Отклонения в работе являются ожидаемыми для мастера, у него есть понимание о методах устранения данных неполадок. Все работы ведутся в рамках гарантийных обязательств и не требуют дополнительного финансирования», — заверили в пресс-центре мэрии.
Во время написания новости часы на Красном проспекте, 11 показывали точное время.
Часы в доме на Красном проспекте, 11 запустили 18 июня — на их восстановление потратили порядка 2 миллионов рублей.
ngs.ru: последние новости
Россияне оказались на 16-м месте по возможности купить бензин на одну зарплату Беременная сибирячка умерла после скитаний по больницам Во дворе на «Родниках» пасутся три верблюда
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян лишат желания иметь валюту103
Израиль сбил самолет163
Заключенного запытали до смерти в разгар скандала с пытками94
Тяжелобольная Терехова не может говорить12
На кайфующем от войны Пашинине поставили крест103
Видео
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:44
Лукашенко обнулил усилия Москвы
СНГ Политика
00:59
«Нафтогаз» против «Газпрома»: и целого мира мало
Компании Конфликты
01:20
Россия выслала разведчика в Черное море
Армия
01:01
Лучше война, чем выборы
Украина Статьи
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет Статьи
02:14
Путин захотел помочь Греции справиться с пожарами
Политика Европа
03:37
Тяжелобольная Терехова не может говорить
Шоу-бизнес
02:57
Заключенного запытали до смерти в разгар скандала с пытками
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение