Лекцию о природных циклах Земли прочли в вольерном комплексе «Кузьминки-Люблино»

Занятие «Наш дом — планета Земля» состоялось в пятницу, 20 июля, на природной территории «Кузьминки-Люблино» в рамках работы летней школы мельника Кузьмы. Об этом сообщили в пресс-службе «Мосприроды».

— Ребята приняли участие в утренней зарядке, после чего специалисты «Мосприроды» прочли лекцию о природных циклах Земли. Затем дети ответили на вопросы увлекательной викторины, — отметила пресс-секретарь «Мосприроды» Мария Антонова

Напомним, что занятия в летней школе проводятся бесплатно. Адрес проведения: улица Кузьминская, дом 10 (вольерный комплекс). (ис)