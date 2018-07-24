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Лекцию о природных циклах Земли прочли в вольерном комплексе «Кузьминки-Люблино»
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Лекцию о природных циклах Земли прочли в вольерном комплексе «Кузьминки-Люблино» 

Управа района Кузьминки 1 час назад
Фото: Управа района Кузьминки
Занятие «Наш дом — планета Земля» состоялось в пятницу, 20 июля, на природной территории «Кузьминки-Люблино» в рамках работы летней школы мельника Кузьмы. Об этом сообщили в пресс-службе «Мосприроды».
— Ребята приняли участие в утренней зарядке, после чего специалисты «Мосприроды» прочли лекцию о природных циклах Земли. Затем дети ответили на вопросы увлекательной викторины, — отметила пресс-секретарь «Мосприроды» Мария Антонова.
Напомним, что занятия в летней школе проводятся бесплатно. Адрес проведения: улица Кузьминская, дом 10 (вольерный комплекс). (ис)
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