Следствие настаивает на продлении срока ареста Олега Сорокина

В пятницу, 27 июля, в Нижегородском районном суде состоится рассмотрение ходатайства о продлении срока заключения Олега Сорокина до ноября. Об этом корреспонденту ИА «В городе N» сообщил адвокат Михаил Бурмистров

Адвокат уточнил, что его подзащитного планируют перевести в общую камеру СИЗО-1, мотивировав это следственной необходимостью. Сейчас Сорокина вновь доставили из ИВС в СИЗО-2 Кстовского района.

Как заявил Михаил Бурмистров, постоянные переводы Сорокина из одной камеры в другую оказывают моральное давление на его подзащитного. А продление срока заключения под стражей он называет неправомерным.

Напомним, о том, что Сорокина переводят в ИВС на Проспекте Гагарина, Бурмистров сообщил нашему информагентству на прошлой неделе.