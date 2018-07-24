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Следствие настаивает на продлении срока ареста Олега Сорокина
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Следствие настаивает на продлении срока ареста Олега Сорокина 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: В городе N
В пятницу, 27 июля, в Нижегородском районном суде состоится рассмотрение ходатайства о продлении срока заключения Олега Сорокина до ноября. Об этом корреспонденту ИА «В городе N» сообщил адвокат Михаил Бурмистров.
Адвокат уточнил, что его подзащитного планируют перевести в общую камеру СИЗО-1, мотивировав это следственной необходимостью. Сейчас Сорокина вновь доставили из ИВС в СИЗО-2 Кстовского района.
Как заявил Михаил Бурмистров, постоянные переводы Сорокина из одной камеры в другую оказывают моральное давление на его подзащитного. А продление срока заключения под стражей он называет неправомерным.
Напомним, о том, что Сорокина переводят в ИВС на Проспекте Гагарина, Бурмистров сообщил нашему информагентству на прошлой неделе.
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