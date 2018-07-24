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Юные натуралисты в «Лесной школе» узнали много нового о насекомых
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Юные натуралисты в «Лесной школе» узнали много нового о насекомых 

Управа района Косино-Ухтомский 1 час назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
В минувший четверг в ПиП «Косинский» состоялось очередное занятие «Лесной школы», в ходе которого ребята познакомились с насекомыми средней полосы России и получили первое домашнее задание.
Учителя, в роли которых выступили сотрудницы «Мосприроды», предложили детям назвать известных им насекомых, показав их на картинках и энтомологических коллекциях. Ребята без труда определили муравьев и кузнечиков, а вот жук-плавунец и медведка вызвали затруднения.
Юные натуралисты вспомнили, чем знаменит обыкновенный клоп, подумали, почему может ужалить шмель, и были удивлены тому, что комар-самец не пьет кровь. Побеседовали о бабочках, узнали об их жизненном цикле, а также о том, что существуют ночные и дневные представители вида.
В ходе мастер-класса дети раскрасили мелками и карандашами картинки с насекомыми.
Не обошлось и без домашнего задания. Участникам «Лесной школы» задали нарисовать любое насекомое, которое можно встретить в парке или во дворе, и рассказать о нем на следующем занятии, которое состоится в грядущий четверг в 12 часов.
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