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Преступность среди подростков Прикамья снизилась более чем на 24% — омбудсмен
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Преступность среди подростков Прикамья снизилась более чем на 24% — омбудсмен 

РАПСИ 1 час назад
Преступность среди несовершеннолетних на территории Пермского края за 2017 год снизилась на 24,7%, сообщается на официальном сайте Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.
В четверг федеральный омбудсмен провела рабочую встречу с детским уполномоченным Пермского края Светланой Денисовой, которая представила ежегодный доклад о ситуации с соблюдением прав несовершеннолетних в регионе.
"Взятый регионом курс на обеспечение доступности спортивных объектов и дополнительного образования показал свою эффективность", — отметила Денисова, подчеркнув, что 66% преступлений среди несовершеннолетних — это кражи по причине незанятости, в том числе в летнее время.
В докладе регионального омбудсмена также были затронуты вопросы предоставления жилья для детей-сирот и лекарственного обеспечения несовершеннолетних. По словам Денисовой, в 2017 году в адрес детского омбудсмена поступило около 3,5 тысяч обращений граждан в защиту прав и законных интересов детей.
Кроме того, на встрече стороны обсудили планируемые в Пермском крае мероприятия в рамках проведения Десятилетия детства. По словам Денисовой, при уполномоченном уже создан институт общественных помощников, а в настоящее время проводится отбор заявок на участие в Детском общественном совете и формирование Совета отцов при омбудсмене.
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