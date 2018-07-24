Более 100 услуг в «Моих документах» Савеловского теперь можно получить, заполнив одно заявление

В центре «Мои документы» на Бутырской улице теперь можно подать единое комплексное заявление более чем на 100 услуг. Об этом сообщили в пресс-службе «Моих документов».

— Теперь при оформлении нескольких документов сразу заявителю не нужно составлять несколько отдельных запросов. Достаточно заполнить одно заявление на все желаемые услуги — остальное сделают сотрудники центров. Это никак не влияет на качество предоставления услуг, однако существенно экономит время, — пояснил представитель пресс-службы.

Срок предоставления услуг при этом увеличится всего на один день.

Центр госуслуг Савеловского района расположен по адресу Бутырская ул., д. 17а. (мю)