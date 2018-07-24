Ещё
Около 5 тонн арбузов и дынь украсят фонтан московского ГУМа к бахчевому сезону
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин дал добро на новый мегамост
Путин дал добро на новый мегамост

Около 5 тонн арбузов и дынь украсят фонтан московского ГУМа к бахчевому сезону 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Знаменитый фонтан в московском ГУМе к бахчевому сезону по традиции украсят дынями и арбузами, которых для этого потребуется около 5 тонн, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы универмага.
«Мы готовим оформление фонтана к бахчевому сезону. Фонтан будет украшен только арбузами и дынями, их понадобится порядка 5 тонн», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что фонтан преобразится к 15 августа. Арбузы и дыни также будут продаваться в гастрономе №1 до конца лета.
Ранее пресс-служба ГУМа сообщала, что с 25 июля и до конца лета в универмаге в пятый раз пройдет ежегодный фестиваль цветов. Специально для этого события будет выращено 370 тысяч цветов 17 видов, которые украсят здание изнутри и снаружи.
РИАМО: последние новости
Воробьев поручил разместить на вокзалах инструкции по получению транспортных льгот Правозащитники проверяют информацию об аресте 74‑летнего ученого ЦНИИМаш в Москве​ В Москве выбрали лучший бытовой городок
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян лишат желания иметь валюту103
Израиль сбил самолет163
Заключенного запытали до смерти в разгар скандала с пытками94
Тяжелобольная Терехова не может говорить12
На кайфующем от войны Пашинине поставили крест103
Видео
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:44
Лукашенко обнулил усилия Москвы
СНГ Политика
00:59
«Нафтогаз» против «Газпрома»: и целого мира мало
Компании Конфликты
01:20
Россия выслала разведчика в Черное море
Армия
01:01
Лучше война, чем выборы
Украина Статьи
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет Статьи
02:14
Путин захотел помочь Греции справиться с пожарами
Политика Европа
03:37
Тяжелобольная Терехова не может говорить
Шоу-бизнес
02:57
Заключенного запытали до смерти в разгар скандала с пытками
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение