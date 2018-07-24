Около 5 тонн арбузов и дынь украсят фонтан московского ГУМа к бахчевому сезону

Знаменитый фонтан в московском ГУМе к бахчевому сезону по традиции украсят дынями и арбузами, которых для этого потребуется около 5 тонн, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы универмага.

«Мы готовим оформление фонтана к бахчевому сезону. Фонтан будет украшен только арбузами и дынями, их понадобится порядка 5 тонн», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что фонтан преобразится к 15 августа. Арбузы и дыни также будут продаваться в гастрономе №1 до конца лета.

Ранее пресс-служба ГУМа сообщала, что с 25 июля и до конца лета в универмаге в пятый раз пройдет ежегодный фестиваль цветов. Специально для этого события будет выращено 370 тысяч цветов 17 видов, которые украсят здание изнутри и снаружи.